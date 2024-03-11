السفير الأمريكي في الدوحة يؤكد على دور قطر في الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

الدوحة – “القدس العربي”:

شدد تيمي ديفيس السفير الأمريكي في قطر في مقابلة خاصة لبرنامج “ذوو الشأن” مع خديجة بن قنة على منصة أثير التابعة لشبكة الجزيرة على أن الوساطة والحلول الدبلوماسية يمكنها أن تعالج الكثير من الأزمات الدولية.

وتحدث السفير الأمريكي القادم من مجال البحرية حيث عمل لعقد من الزمن مع “المارينز”، عن الدور القطري في مسألة الوساطة الجارية حالياً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي الحلقة الخاصة من بودكاست ذوو الشأن سألت المذيعة الجزائرية في شبكة الجزيرة، السفير الأمريكي في الدوحة “تيمي ديفيس” عن رؤيته لدور قطر الإقليمي والدولي. كما طرحت خديجة بن قنة أسئلة مباشرة للسفير الأمريكي عن قضايا راهنة وتحديداً الأزمات المتولدة بسبب ما يحدث في فلسطين المحتلة.

وتناولت حلقة بودكاست ذوو الشأن لأثير المنتج الجديد الذي أطلقه القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة، وجهة النظر الأمريكية تجاه حرب غزة اليوم. وحاولت مقدمة برنامج ذوو الشأن الحصول على إجابات من الدبلوماسي الأمريكي الذي سبق أن عمل في العراق، وسماع تفاصيل وكواليس عملية التفاوض وطبيعة الدور القطري فيها.

وطرحت بن قنة أسئلة من قبيل الدور الذي تلعبه قطر في الوساطة بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية؟ عن وطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر؟ وركزت بن قنة على إمكانات الدبلوماسية لتحقيق حلول ناجعة تعجز عنها الحملات العسكرية. وتحدث السفير الأمريكي تيمي ديفيس الذي كون نظرة موسعة عن المنطقة التي عمل فيها لسنوات وتعلم لغتها وعايش أحداثا هامة تزامنت والتطورات التي تشهدها المنطقة، وصفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران. كما عاصر نجاح الوساطة الأولى التي تحققت بين حماس وإسرائيل وانتهت بهدنة وإطلاق سراح محتجزين وأسرى من الجانبين.

هل تستطيع الدبلوماسية تحقيق ما تعجز عنه الحملات العسكرية؟ 🤔 تابعوا الحلقة كاملة في #بودكاست🎙️ #ذوو_الشأن على منصات #أثير. pic.twitter.com/Fzcp4jNnI0 — Atheer – أثير (@AtheerPlatforms) March 9, 2024

واعتبر السفير تيمي ديفيس في معرض حديثه عن علاقة قطر والولايات المتحدة أنها أقوى من أي علاقة في المنطقة، مستشهداً بما يتحقق من تقدم في التعاون بين الدولتين تجاوز سقف الخمسين مليار دولار إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقات.

كما تحدث السفير الأمريكي عن قرار انسحاب جامعة تكساس من قطر وقال إنه عبر عن امتعاضه من الأمر كون الشراكة بين الجانبين حققت الكثير من النتائج الإيجابية. وأضاف السفير الأمريكي أن قطر تساهم في ملف الوساطة والولايات المتحدة أيضاً تلعب دوراً لإنهاء الأزمة. وحول الأزمات التي تشهدها المنطقة وتحديداً الحرب الإسرائيلية على غزة قال السفير الأمريكي لخديجة بن قنة إن حصيلة القتلى في غزة مرتفعة تماماً.

وتستضيف خديجة بن قنة في برنامج ذوو الشأن وهو بودكاست يعرض على منصة أثير التابعة للقطاع الرقمي لشبكة الجزيرة العديد من المسؤولين وصناع القرار في عدد من الدول. وتستضيف ذوي الشأن الذين يكشفون تفاصيل متعلقة بمجالات عملهم وتسلط الضوء على أحداث وتفاصيل عدة من مجالات مختلفة.

وسبق أن حاورت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي كشف معلومات عن تحرك الجزائر نصرة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. كما استضافت في حلقة أخرى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية متحدثاً عن تفاصيل المشهد في ليبيا ولقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش وكوهين.