السفير الأمريكي في فرنسا: من شابه ابنه كوشنر!

لجأت الحكومة الفرنسية إلى إجراء الحدّ الأدنى الدبلوماسي بين فرنسا والولايات المتحدة، فاستدعت السفير الأمريكي في باريس تشارلز كوشنر إلى وزارة الخارجية، رداً على سلوك من الأخير كان غير عادي وسابقة استفزازية «لا ترقى إلى مستوى نوعية العلاقة عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة والثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الحلفاء» كما قال بيان فرنسي رسمي.
وكان كوشنر قد وجّه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تمّ تسريبها إلى وسائل الإعلام، تنتقد الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية «إزاء الارتفاع الحاد لمعاداة السامية في فرنسا» مضيفاً بأنه «لا يمر يوم في فرنسا من دون الاعتداء على يهود في الشوارع وتشويه كنس ومدارس يهودية وتخريب شركات مملوكة ليهود».
كذلك أشار السفير إلى أن «نحو نصف الشباب الفرنسيين يقولون إنهم لم يسمعوا قط عن المحرقة» وبالتالي ذهب أبعد في هجومه إلى درجة التدخل في محتوى التعليم، فتابع يقول إن «استمرار هذا الجهل يدفعنا إلى التشكيك في المناهج الدراسية في المدارس الفرنسية». وأنهى رسالته بخاتمة تحمل نبرة الأستذة: «في عالم اليوم، معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية ــ هكذا بوضوح وبساطة».
وبصرف النظر عن صحة الادعاءات ودقة المعطيات حول حوادث استهداف اليهود في فرنسا، فإن سلوك السفير الأمريكي استوجب من الحكومة الفرنسية الحد الأدنى من رد الفعل، فأصدرت الخارجية الفرنسية بياناً تنفي فيه «بشدة» هذه الادعاءات «غير المقبولة» مؤكدة أن فرنسا «ملتزمة بشكل كامل» بمكافحة معاداة السامية، لافتة السفير إلى «واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية».
لكن الرد الفرنسي غيّب في المقابل حقيقة كانت ساطعة وصريحة، هي التطابق في اللغة والتزامن في التوقيت بين رسالة السفير الأمريكي في باريس، ورسالة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل. ولقد اعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة تؤجج «نار معاداة السامية» و«تشجع أولئك الذين يهددون اليهود الفرنسيين، وتغذي الكراهية التي تجوب شوارعكم الآن ضد اليهود».
وإذْ تردد رسالة السفير أصداء تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي نفسه، فإن تطابقها مع رسالة نتنياهو ليس غريباً بالنظر إلى تاريخ كوشنر في الانحياز الصارخ إلى دولة الاحتلال، وإلى تاريخ ابنه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الحالي والمستشار الأسبق في البيت الأبيض وعرّاب «تسوية القرن» واتفاقات أبراهام التطبيعية.
ومَن شابه ابنه ما ظلم، كما في المثل السائر، خاصة وأن كوشنر الأب يتولى سفارة بلاده بعد أن أنقذه عفو رئاسي خاص من جرم التهرب الضريبي، فضلاً عن واجبات أمثاله تجاه مجموعات الضغط الصهيونية والإسرائيلية في بلد مثل فرنسا تقطنه الجالية اليهودية الأكبر عدداً في أوروبا. ولا غضاضة في نكران مواقف ماكرون حول تأييد دولة الاحتلال عموماً، وبعد «طوفان الأقصى» خصوصاً، فلكل مقام موقف انحياز وحشد وتحريض.
ان يكتب السفير الأميركي تشارلز كوشنر إلى الرئيس الفرنسي، ثم تسريبه المتعمد إلى الإعلام، يكشف أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالانحياز الأعمى إلى إسرائيل، بل باتت تمارس دور المفوّض السامي الصهيوني فوق الأراضي الأوروبية
أن يجرؤ سفير دولة على توبيخ رئيس بلد مضيفه، والاعتراض على مناهجه التعليمية، بل واتهام شبابه بالجهل، فذلك ليس فقط خرقاً لاتفاقية فيينا التي تنظّم العلاقات الدبلوماسية، بل هو سلوك استعماري فجّ يعيد أوروبا إلى زمن الوصاية الأميركية المطلقة. والأدهى من ذلك أن خطاب السفير الأميركي يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن الرسالة التي بعث بها بنيامين نتنياهو إلى قصر الإليزيه، في ما يشبه تقاسماً مفضوحاً للأدوار بين واشنطن وتل أبيب.
اليوم، لم يعد العالم بحاجة إلى مزيد من الدلائل ليرى الصورة الكاملة: واشنطن أسيرة للابتزاز الصهيوني، وتل أبيب أسيرة لجرائمها، وأوروبا أسيرة لعقدة الذنب التاريخية. أما الشعوب الحرة، فمطلوب منها أن ترفع صوتها أكثر من أي وقت مضى: لا لابتزاز دبلوماسي يحاول أن يصادر الحق الفلسطيني، ولا لازدواجية معايير تهدم ما تبقى من مصداقية الغرب في أعين العالم.
*الجميع بات يعرف أن امريكا هي من يرعى
ويحمي الكيان الصهيوني المجرم الهمجي
( قاتلهم الله ) وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
لماذا؟ لأن اليهود في أمريكا باتو يسيطرون على معظم الكونغرس الأمريكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السفير الأمريكي في فرنسا: من شابه ابنه كوشنر
يعتقد هذا السفير أنه سيوقف عجلة التغيير بعد هذه الإبادة لشعب بالكامل وأمام العالم، رغم التعتيم الرهيب من قبل المحتل الغاصب بقتل كل صحفي يحاول أن يوثق ما يتم في غزة، وعدد من تم استشهادهم من الصحفيين الشباب أصبح رقمًا مؤلمًا، وهذا ليس سرًا.
ورغم ما قاله هذا السفير الصهيوني عن “معاداة السامية”، وما أدراك ما السامية، أنتم من الغباء حرقتم بأفواهكم في فترة لم تكمل السنتين ما لم نقدر أن نفعله نحن العرب في 77 عامًا. تحياتي لكل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم.
ورغم كل هذا، حتى هذه اللحظة، عندي تحفظ من الحكومات في الغرب على جميع التصريحات بخصوص أي من قضايا العرب، وخاصة القضية الفلسطينية، ولكن لا أشك لحظة في تعبير شعوب الغرب عن التغير الواضح الملموس في كرههم الواضح وضوح الشمس لإسرائيل، وكل من يحضر من إسرائيل، والنسبة في زيادة أصبحت مصدر قلق للحكومات في الدول الغربية وخاصة في الاتحاد الأوروبي.
وهذا الأب السفير الصهيوني تحياتي له ولابنه الذي يبيع الوهم لكل من يعتقد أن غزة سيتم تحويلها إلى ريفييرا، والابن يبيع الأراضي للهبل لكي يتمتعوا بما لم يتمكن أحد عبر التاريخ من امتلاكه أو التمتع به.
نعم أموال العرب في أيدي الصهاينة يسيطرون بها على العالم ويذبحون بها الفلسطينين ويحرم
ون منها العرب ويفعلون الأفاعيل ونحن كشعب ميت ننظر بأعيننا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سوف يأتي يوم يكفر فيه الأوروبيون بمعاداة السامية و هذا التابوه الذي لا يستطيع أن يمسه أحد.
المثل يقول الابن مثل أبه (tel père tel fils) . لو جاريد كوشنر جرائم رئيس الصهاينة لاتهم ب”معاداة السامية” .
مصطلح “معاداة السامية” ينسبه ، ويستغله تظليلا حتى الملل ، إلى كراهية اليهود ومعاداتهم، على الرغم من أن العرب هم أيضًا من الشعوب السامية. هذا التزوير يعود إلى أن مصطلح “معاداة السامية” تم صياغته في الأصل في أوروبا…
عن ويكيبيديا : »الساميون « هو مصطلح يصف أي مجموعة تتحدث باللغات السامية . فلقَد اصطلح المؤرخون في هذا العصر أن يسموا الشعوب التي تتفاهم بالعربية والعبرانية والسريالية والحبشية والتي كانت تتفاهم بالفينيقية والآشورية والآرامية »شعوباً سامية» نسبة إلى سام بن نوح ، لأن هذه الأمم جاء في التوراة (وضع خط تحت التوراة) أنها من نسله وسموا لغتهم اللغات السامية .