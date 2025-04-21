سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يرهن دخول المساعدات إلى غزة بتوقيع حماس على اتفاق- (فيديو)

منذ 38 دقيقة

السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي

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القدس: دعا السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي الإثنين حماس للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة التي تعاني من آثار الحرب.

وقال مايك هاكابي في فيديو على منصة “إكس”: “نطلب من حماس التوقيع على اتفاق حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من التدفق إلى غزة إلى الناس الذين يحتاجون إليها بشكل مُلح”.

وأضاف “عندما يحدث ذلك، ويتم إطلاق سراح الرهائن وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا جميعا، فإننا نأمل بعد ذلك بأن تتدفق المساعدات الإنسانية وتصل بحرية”.

(أ ف ب)

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