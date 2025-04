السفير الأمريكي لدى إسرائيل يرهن دخول المساعدات إلى غزة بتوقيع حماس على اتفاق- (فيديو)

القدس: دعا السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي الإثنين حماس للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة التي تعاني من آثار الحرب.

وقال مايك هاكابي في فيديو على منصة “إكس”: “نطلب من حماس التوقيع على اتفاق حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من التدفق إلى غزة إلى الناس الذين يحتاجون إليها بشكل مُلح”.

وأضاف “عندما يحدث ذلك، ويتم إطلاق سراح الرهائن وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا جميعا، فإننا نأمل بعد ذلك بأن تتدفق المساعدات الإنسانية وتصل بحرية”.

A @WHO official called upon me to put pressure on Israel to bring more humanitarian aid to the people of Gaza. How about we put the pressure where it really belongs – on Hamas. pic.twitter.com/5AAv5Q63DD

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) April 21, 2025