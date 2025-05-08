السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن ننتظر إذن تل أبيب للتعامل مع الحوثيين

تل أبيب: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الخميس، إنّ واشنطن غير ملزمة بالحصول على إذن من تل أبيب، من أجل إبرام أي نوع من الترتيبات من شأنها أن تمنع الحوثيين من استهداف سفنها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها هاكابي مع “قناة 12” العبرية الخاصة، ستبث لاحقا بشكل كامل، وكشفت عن مقتطفات منها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وصرّح هاكابي، للقناة العبرية، أن “الولايات المتحدة ليست مضطرة للحصول على إذن من إسرائيل لعقد نوع من الترتيب، الذي من شأنه أن يمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفننا”.

وأضاف: “بعد حديثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، أستنتج أن تحركات واشنطن ضد هجمات الحوثيين على إسرائيل ستعتمد على ما إذا كان مواطنون أمريكيون قد تضرروا أم لا”.

وتابع هاكابي: “هناك 70 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل، وإذا أراد الحوثيون الاستمرار في تنفيذ أعمال ضد إسرائيل وأصابوا أمريكيًا، فسيصبح ذلك شأنًا أمريكيًا”.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن ترامب، قرر قطع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية شكوك بأن الأخير يحاول التلاعب به.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، ياني كوزين، في منشور عبر منصة “إكس” بوقت سابق الخميس، إن “مقربين من ترامب أبلغوه بأن نتنياهو يتلاعب به، ولا يوجد شيء يكرهه ترامب أكثر من أن يظهر كأنه مغفّل، لذلك قرر قطع الاتصال معه”.

وأضاف: “ربما يتغير ذلك لاحقًا، لكن هذا هو الوضع حاليًا”، مشيرًا إلى أن ترامب يعتزم المضي قدمًا في خطوات متعلقة بالشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو، في ظل تباين مواقفهما إزاء قضايا إقليمية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت سلطنة عُمان نجاح وساطة قادتها بين واشنطن وجماعة الحوثي، أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء الإعلان العُماني بعد ساعات من تصريح لترامب، أكد فيه التوصل إلى اتفاق هدنة مع الحوثيين بوساطة مسقط، يتضمن وقف الجماعة هجماتها على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل إنهاء الحملة الجوية الأمريكية ضد مواقعها في اليمن.

في المقابل، أوضحت جماعة الحوثي أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، وأن عملياتها ضدها ستستمر دعما لغزة حتى وقف الإبادة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

واستأنف الحوثيون استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردّا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/ آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)