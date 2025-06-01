السفير الأمريكي لدى إسرائيل مهاجماً مبادرة باريس للاعتراف بفلسطين: فلتعطهم قطعة من الريفييرا الفرنسية

لندن- “القدس العربي”: هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المبادرة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ساخراً بالقول: “إذا كانت فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطينية، فلتقتطع جزءاً من الريفييرا وتعطيه لهم”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أكد هاكابي أن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر السلام الذي دعت إليه فرنسا والسعودية والمقرر عقده هذا الشهر، قائلاً: “لن نكون جزءاً من هذه الخدعة”، على حد تعبيره.
ورأى هاكابي أن أي محاولة لفرض اعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تعد “ضغطاً غير مرحب به على دولة ذات سيادة”، مضيفاً: “آمل أن تعيد فرنسا النظر”.
وعن العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، شدد هاكابي على أنها “متينة ولا يمكن تمزيقها”، مشيراً إلى أنها “شراكة إستراتيجية تتجاوز الصداقة أو التحالف”، ومبنية على تبادل عميق للمعلومات الأمنية والعسكرية.
وفي ما يتعلق بإيران، وصفها هاكابي بأنها “التهديد الأخطر للسلام العالمي”، مضيفاً: “حين يهددك أحد بالقتل طيلة 46 عاماً، عليك أن تأخذه على محمل الجد”.
أما بخصوص الحرب على غزة، فاتهم هاكابي حركة “حماس” بإطالة أمد المعاناة، قائلاً: “يمكن أن تنتهي فوراً إذا سلّمت المحتجزين وغادرت غزة. إسرائيل مستعدة لترحيل مقاتليها إلى المنفى، لكن ليس لديهم طريق للعودة”.
(وكالات)
صهيوني متوحش وقح . اوقح ممثل للإدارة الأمريكية الصهونية
ههه كما يقولون أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم لكنه كلام مكرر لم يعد يساوي قيمة الحريرات التي صرفت عليه! الفاشيين كانوا دوماً وهاهم يثبتون ذلك في إسرائيل الفاشية المتطرفة لايعرفون حدود هم بهاجمون ويهاجمون ويتحولون إلى قطعان من الشبيحة والبلطجية والمتوحشين ولاطريق للخلاص إلا بوضع حد لهم. وعلى الدول العربية أن تتحرك فيكفينا من العار مالحق بنا! حرب إبادة وجرائم وحشية وتجويع وتهجير وتطهير عرقي والعالم في صمت مريب والدول العربية قي صمت مريب. لكم الله باشعب فلسطين.
لماذا لا يتم ترحيل المستوطنين اليهود من فلسطين لإقامة كيان لهم في ولاية اريزونا او نيفادا أو فلوريدا ، و هكذا تتحقق العدالة و يحل السلام في العالم
ويبقى كيان إسزائيل العنصري هو التهديد الاكثر خطورة على السلام العالمي و على مؤسسات العدالة والديموقراطية و المبادئ والقانون الدولي .