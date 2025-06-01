السفير الأمريكي لدى إسرائيل مهاجماً مبادرة باريس للاعتراف بفلسطين: فلتعطهم قطعة من الريفييرا الفرنسية

مايك هاكابي يحمل ورقة أعطيت له من ترامب لوضعها في شقوق حائط البراق. القدس. 18 أبريل 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المبادرة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ساخراً بالقول: “إذا كانت فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطينية، فلتقتطع جزءاً من الريفييرا وتعطيه لهم”.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أكد هاكابي أن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر السلام الذي دعت إليه فرنسا والسعودية والمقرر عقده هذا الشهر، قائلاً: “لن نكون جزءاً من هذه الخدعة”، على حد تعبيره.

ورأى هاكابي أن أي محاولة لفرض اعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تعد “ضغطاً غير مرحب به على دولة ذات سيادة”، مضيفاً: “آمل أن تعيد فرنسا النظر”.

وعن العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، شدد هاكابي على أنها “متينة ولا يمكن تمزيقها”، مشيراً إلى أنها “شراكة إستراتيجية تتجاوز الصداقة أو التحالف”، ومبنية على تبادل عميق للمعلومات الأمنية والعسكرية.

وفي ما يتعلق بإيران، وصفها هاكابي بأنها “التهديد الأخطر للسلام العالمي”، مضيفاً: “حين يهددك أحد بالقتل طيلة 46 عاماً، عليك أن تأخذه على محمل الجد”.

أما بخصوص الحرب على غزة، فاتهم هاكابي حركة “حماس” بإطالة أمد المعاناة، قائلاً: “يمكن أن تنتهي فوراً إذا سلّمت المحتجزين وغادرت غزة. إسرائيل مستعدة لترحيل مقاتليها إلى المنفى، لكن ليس لديهم طريق للعودة”.

(وكالات)