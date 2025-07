السفير الأمريكي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

واشنطن: قال توم بيريك، السفير الأمريكي لدى تركيا، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدعم من تركيا والأردن ودول مجاورة.

وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق، واستهدفت القوات الحكومية في الجنوب، مطالبة إياها بالانسحاب، مشيرة إلى أن الهدف من العملية هو حماية الدروز السوريين.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025