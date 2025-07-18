سياسة | عربي | سوريا

السفير الأمريكي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: قال توم بيريك، السفير الأمريكي لدى تركيا، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدعم من تركيا والأردن ودول مجاورة.

وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق، واستهدفت القوات الحكومية في الجنوب، مطالبة إياها بالانسحاب، مشيرة إلى أن الهدف من العملية هو حماية الدروز السوريين.

وأضاف بيريك في منشور عبر منصة “إكس”: “ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح، والعمل مع باقي الأقليات على بناء هوية سورية جديدة وموحدة”.

(وكالات)

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