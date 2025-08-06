السفير الأمريكي لدى تل أبيب: ندعم “قرارات إسرائيل الصعبة” بشأن غزة

واشنطن: قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في اتخاذ “قرارات صعبة”، بينما تبحث الأخيرة خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة.

وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أوضح هاكابي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سئم من الجهود العقيمة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس “نفاد صبره من أي شرعية لاتفاق مع حماس”.

وزعم السفير: “الرئيس استنتج أنهم غير جادين، ويسعون فقط للمماطلة”، مؤكداً أن واشنطن تحترم “حق إسرائيل في فعل ما تراه ضرورياً لحماية نفسها، واستعادة رهائنها، وإنهاء هذا الوضع”، مضيفاً أن “ترامب يدرك أن هناك قرارات صعبة ينبغي اتخاذها”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع يوم الخميس مع كبار أعضاء حكومته لاتخاذ قرار بشأن ما وصفه بـ”خطة تأمين النصر”، في ظل استمرار الحرب على غزة منذ 22 شهراً، وانهيار الجولة الأخيرة من مفاوضات التهدئة، الشهر الماضي، بسبب تعنت إسرائيل.

وبحسب تقارير إسرائيلية، يدرس نتنياهو نشر قوات في نحو 25% من قطاع غزة، وهي مناطق لم تصلها القوات سابقا خشية تعريض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وسط ترجيحات بتصعيد عسكري جديد.

(وكالات)