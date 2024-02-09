سياسة | دولي | الولايات المتحدة

السفير الأمريكي لليمن : تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل

منذ 21 دقيقة

زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي

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صنعاء: أعلن ستيفن فاغن، السفير الأمريكي لدى اليمن، مساء اليوم الجمعة، أن تصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية” سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل.

وقال فاغن في بيان نشره مكتب السفارة على منصة “إكس”:”تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 16 (شباط/فبراير) الجاري إذا لم توقف الميليشيا هجماتها على السفن”.

وأوضح السفير الأمريكي، أنه يمكن إعادة النظر بالقرار “إذا أوقفت مليشيا الحوثي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وقررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” في كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب استمرار هجمات الأخيرين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، في البحر الأحمر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك “نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

ووسع الحوثيون عملياتهم العسكرية مؤخراً لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكل الأخيران تحالفاً عسكرياً بدعم عدد من الدول، لردع هجمات الحوثيين من خلال توجيه ضربات جوية على المواقع الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

(د ب أ)

 

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