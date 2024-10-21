السفير الإسرائيلي في ألمانيا يطالب برلمانية بتفسير منشور لها حول حرب غزة “بعد زلّاتها المتكررة”

برلين: طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، نائبةَ البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، بتفسير منشور شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة، والذي تم انتقاده باعتباره مناهضاً لإسرائيل.
وقال بروسور، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “السيدة أوزوغوز تريد بناء جسور في المجتمع، لكنها على الإنترنت تؤجج المشاعر ضد الدولة اليهودية الوحيدة… سيكون من المرغوب فيه أن تشرح لنا جميعاً ما تعنيه حقا عندما تتحدث عن الصهيونية. وبعد زلاتها المتكررة، عليها الآن أن تعلن موقفها بوضوح”.
ووفقاً لمكتبها، قامت أزوغوز، المنتمية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، بمشاركة منشور من “صوت يهودي من أجل السلام” كقصة على إنستغرام، يوم الأربعاء الماضي. ولم يعد من الممكن تتبع المنشور على حسابها.
Ops, she did it again: Die Bundestagsvizepräsidentin @oezoguz Aydan Özoğuz postet erneut israelfeindliches Material in den sozialen Medien. Es ist höchste Zeit, für solches Verhalten Konsequenzen zu ziehen! Sie stellt das Existenzrecht Israels in Frage– das ist nicht tolerierbar! pic.twitter.com/iE6tAu5IRh
— Anan Zen (@AnanDZenn) October 18, 2024
وذكرت صحيفة “بيلد” أن المنشور تناول هجوماً إسرائيلياً على مستشفى في قطاع غزة.
وتم تداول لقطات شاشة للمنشور الذي شاركته أزوغوز على منصة “إكس”، والذي تعذر التحقق من صحته.
وبحسب الصحيفة، يتعلق الأمر بصورة تظهر فيها أشياء محترقة، ومكتوب فوقها عبارة: “هذه هي الصهيونية”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، تعرّض مركز قيادة تابع لحركة “حماس” لهجوم.
واعتذرت أوزوغوز عن هذا المنشور، وقالت، يوم الجمعة الماضي، عقب اجتماع لمجلس الحكماء في البرلمان الألماني (بوندستاغ): “لقد كان من الخطأ مشاركة هذه القصة على إنستغرام. أطلب الصفح”، مضيفة أن هدفها هو بناء جسور في المجتمع والتآلف بين الناس، وقالت: “لكن هذا المنشور كان له تأثير معاكس تماماً. أنأى بنفسي عنه”.
Nachdem sich Bundestagsvizepräsidentin Aydan #Oezoguz für eine israelfeindliche Instagram-Story entschuldigt hat, sieht die #Ampel keinen Grund für einen Rücktritt. Von @Ingoway.
Artikel lesen: https://t.co/QGpwh7bvp7. pic.twitter.com/Xb8gg2baEa
— Cicero Online (@cicero_online) October 19, 2024
وعقب المنشور، قوبلت أوزوغوز بانتقادات واسعة.
وتحدث رئيس المجلس المركزي لليهود، يوزيف شوستر، عن “زلّة”. واتهمها الأمين العام لـ “الحزب المسيحي الديمقراطي”، كارستن لينيمان، بنشر أفكار معادية للسامية، مطالبا إياها بالاستقالة.
(د ب أ)
اليهود يحكمون أوروبا و أمريكا ، و هم يكتمون اية محاولة و كل نفس يسعى للخروج عن سيطرتهم . زعماء امريكا و اوروبا مجرد ألعوبة بيد اليهود .و لكن ما يقلق و يخيف الصهاينة النازيين أن شعوب هذه الدول و خاصة طلاب الجامعات بدأت تدرك الحقيقة و اخذت تسعى نحو الحرية و التخلص من الاستعمار اليهودي
أطلب الصفح!!!!!!!!!!!!!
مسكينة أرادت أن تنقذ نحلة فأهاجت أعشاش الدبابير!
هذا السفيير المعتوه ضيف عند ألمانيا ويطلب من اهل الدار تفسيرات على موقفها إنها الوقاحة
لن يصفحوا عنك .. الاولى ان يقدروا ما قدمته لهم فلسطين بعد هروبهم من اوروبا اذلاء مضطهدين .. وبعد ذلك احتلوا بيوتهم ودولتهم ونكلوا بهم .. هم مجرمون ومن يساندهم ومن يمول حربهم من الدول المحيطة فأصبحنا نعرفهم من قنواتهم المسمومه ..
الحرية لشعوب أوروبا و أمريكا من الاحتلال الصهيوني ، هذه الشعوب مطالبة بثورة لإسقاط أنظمة الحكم الساقطة اخلاقيا في امريكا و بريطانيا و المانيا و فرنسا و النمسا المنبطحة تحت اقدام الصهاينة ، و أنها لثورة حتى النصر
عندما يطلب السفير الاسرائيلي في المانيا تفسيرا من برلمانية المانية منتخبة من قبل شعبها حول موقف سياسي لها فهذا يعني شيئا واحدا لا ثاني له ،،، و هو أن هذا السفير هو الحاكم الفعلي لألمانيا و هو الذي يقرر ماذا يقول نواب المانيا و ماذا لا يقولون ،، نقطة و انتهى الكلام
اللوبي الصهيوني يسحق النظام الألماني سحقا. و الحزب الديمقراطي التقدمي هو الأخ الصغير للإنجيليين في الولايات المتحدة الذين ينادون بإسرائيل الكبرى .
هذا درس لكل من فتح سفارة ,قنصلية,ممثلية,مكتب او ملحق تجاري في بلاد المطبعين ….سينالكم مثل الذي تسمعون واكثر .طلاب الجامعات في امريكا .بعض الدول العربية .كاليمن واجزاء من العراق ولبنان و سوريا و ليبيا و الجزائر تفطنوا لكل من دخل في العمالة للصهاينة و اليهود.