السفير الإسرائيلي في ألمانيا يطالب برلمانية بتفسير منشور لها حول حرب غزة “بعد زلّاتها المتكررة”

برلين: طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، نائبةَ البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، بتفسير منشور شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة، والذي تم انتقاده باعتباره مناهضاً لإسرائيل.

وقال بروسور، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “السيدة أوزوغوز تريد بناء جسور في المجتمع، لكنها على الإنترنت تؤجج المشاعر ضد الدولة اليهودية الوحيدة… سيكون من المرغوب فيه أن تشرح لنا جميعاً ما تعنيه حقا عندما تتحدث عن الصهيونية. وبعد زلاتها المتكررة، عليها الآن أن تعلن موقفها بوضوح”.

ووفقاً لمكتبها، قامت أزوغوز، المنتمية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، بمشاركة منشور من “صوت يهودي من أجل السلام” كقصة على إنستغرام، يوم الأربعاء الماضي. ولم يعد من الممكن تتبع المنشور على حسابها.

Ops, she did it again: Die Bundestagsvizepräsidentin @oezoguz Aydan Özoğuz postet erneut israelfeindliches Material in den sozialen Medien. Es ist höchste Zeit, für solches Verhalten Konsequenzen zu ziehen! Sie stellt das Existenzrecht Israels in Frage– das ist nicht tolerierbar! pic.twitter.com/iE6tAu5IRh

— Anan Zen (@AnanDZenn) October 18, 2024