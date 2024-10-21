السفير الإسرائيلي في ألمانيا يطالب برلمانية بتفسير منشور لها حول حرب غزة “بعد زلّاتها المتكررة”

برلين: طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، نائبةَ البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، بتفسير منشور شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب غزة، والذي تم انتقاده باعتباره مناهضاً لإسرائيل.

وقال بروسور، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “السيدة أوزوغوز تريد بناء جسور في المجتمع، لكنها على الإنترنت تؤجج المشاعر ضد الدولة اليهودية الوحيدة… سيكون من المرغوب فيه أن تشرح لنا جميعاً ما تعنيه حقا عندما تتحدث عن الصهيونية. وبعد زلاتها المتكررة، عليها الآن أن تعلن موقفها بوضوح”.

ووفقاً لمكتبها، قامت أزوغوز، المنتمية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، بمشاركة منشور من “صوت يهودي من أجل السلام” كقصة على إنستغرام، يوم الأربعاء الماضي. ولم يعد من الممكن تتبع المنشور على حسابها.

Ops, she did it again: Die Bundestagsvizepräsidentin @oezoguz Aydan Özoğuz postet erneut israelfeindliches Material in den sozialen Medien. Es ist höchste Zeit, für solches Verhalten Konsequenzen zu ziehen! Sie stellt das Existenzrecht Israels in Frage– das ist nicht tolerierbar! pic.twitter.com/iE6tAu5IRh — Anan Zen (@AnanDZenn) October 18, 2024

وذكرت صحيفة “بيلد” أن المنشور تناول هجوماً إسرائيلياً على مستشفى في قطاع غزة.

وتم تداول لقطات شاشة للمنشور الذي شاركته أزوغوز على منصة “إكس”، والذي تعذر التحقق من صحته.

وبحسب الصحيفة، يتعلق الأمر بصورة تظهر فيها أشياء محترقة، ومكتوب فوقها عبارة: “هذه هي الصهيونية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، تعرّض مركز قيادة تابع لحركة “حماس” لهجوم.

واعتذرت أوزوغوز عن هذا المنشور، وقالت، يوم الجمعة الماضي، عقب اجتماع لمجلس الحكماء في البرلمان الألماني (بوندستاغ): “لقد كان من الخطأ مشاركة هذه القصة على إنستغرام. أطلب الصفح”، مضيفة أن هدفها هو بناء جسور في المجتمع والتآلف بين الناس، وقالت: “لكن هذا المنشور كان له تأثير معاكس تماماً. أنأى بنفسي عنه”.

Nachdem sich Bundestagsvizepräsidentin Aydan #Oezoguz für eine israelfeindliche Instagram-Story entschuldigt hat, sieht die #Ampel keinen Grund für einen Rücktritt. Von @Ingoway. Artikel lesen: https://t.co/QGpwh7bvp7. pic.twitter.com/Xb8gg2baEa — Cicero Online (@cicero_online) October 19, 2024

وعقب المنشور، قوبلت أوزوغوز بانتقادات واسعة.

وتحدث رئيس المجلس المركزي لليهود، يوزيف شوستر، عن “زلّة”. واتهمها الأمين العام لـ “الحزب المسيحي الديمقراطي”، كارستن لينيمان، بنشر أفكار معادية للسامية، مطالبا إياها بالاستقالة.

(د ب أ)