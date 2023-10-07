السفير الإسرائيلي في برلين يحذر من وقوع هجمات على مؤسسات يهودية في ألمانيا

السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور- (ا ف ب)

برلين: حذّرَ السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، من وقوع هجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في ألمانيا أيضاً، وذلك بعد الهجمات التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل، اليوم السبت.

وقال بروسور، في مقابلة، إن الموقف الحالي تسوده “أعلى درجة خطر” لوقوع مثل هذه الهجمات، لكنه لفت إلى أنه يثق في عمل الأجهزة الأمنية الألمانية، وقال:” أعرف أن عمدة برلين، وكذلك وزيرة الداخلية (في ولاية برلين) يسيطران على الأمر”.

وطالب بروسور بإجراء صارم من قبل السلطات الألمانية تجاه شبكة “صامدون” الفلسطينية التي احتفلت اليوم بالهجوم على إسرائيل بتوزيع حلوى في شارع زونناليه في منطقة نويكولن.

ونشرت الشبكة على منصة “إكس” صوراً للهجوم، وكتبت: “عاشت مقاومة الشعب الفلسطيني”.

وذكرت الشرطة أنها حددت هوية الأشخاص المسؤولين عن هذا المنشور وحررت بلاغاً جنائياً بحقهم.

وقال بروسور إن الاحتفاء بقتل مدنيين لا مكان له لا في إسرائيل ولا في ألمانيا، ولا في أي مكان آخر في العالم: “يجب معاقبة هؤلاء الذين يفعلون هذا”.

ووصف بروسور شبكة “صامدون” بأنها “حصان طروادة” الذي يسيء استخدام الديمقراطية الألمانية، وتساءل:” ما هؤلاء الناس؟ إنهم برابرة”، وقال إن أعمال “صامدون” لا ينبغي “السماح بها في برلين وفي أماكن أخرى أيضاً”.

(د ب أ)