بلينكن: احتمالات بمقتل وفقدان أمريكيين بعد هجوم حماس- (فيديو)

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا على الأرجح وفقد آخرون في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم السبت.

وقال بلينكن لشبكة تلفزيون (سي إن إن) الأمريكية اليوم: “لدينا تقارير تفيد بأن العديد من الأمريكيين قتلوا”، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على التحقق من ذلك.

وذكر ، في الوقت نفسه ، فى تصريحات لشبكة ” إن بى سى ” التلفزيونية الأمريكية أن هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ومرة أخرى نعمل على التحقق من تلك التقارير”.

🚨 BLINKEN ON ATTACK ON ISRAEL: “We have reports that several Americans were killed … There are reports of missing Americans.”

Secretary of State Blinken says the US is "working overtime" to verify reports of missing and dead Americans after Hamas' terror attack in Israel https://t.co/JMOO89yQLm pic.twitter.com/7LVsP55TJI

— CNN (@CNN) October 8, 2023