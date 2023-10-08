بلينكن: احتمالات بمقتل وفقدان أمريكيين بعد هجوم حماس- (فيديو)

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن العديد من المواطنين الأمريكيين قتلوا على الأرجح وفقد آخرون في أعقاب هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم السبت.

وقال بلينكن لشبكة تلفزيون (سي إن إن) الأمريكية اليوم: “لدينا تقارير تفيد بأن العديد من الأمريكيين قتلوا”، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على التحقق من ذلك.

وذكر ، في الوقت نفسه ، فى تصريحات لشبكة ” إن بى سى ” التلفزيونية الأمريكية أن هناك تقارير عن أمريكيين مفقودين، ومرة أخرى نعمل على التحقق من تلك التقارير”.

🚨 BLINKEN ON ATTACK ON ISRAEL: “We have reports that several Americans were killed … There are reports of missing Americans.” pic.twitter.com/zK6D4GUAep — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 8, 2023

Secretary of State Blinken says the US is "working overtime" to verify reports of missing and dead Americans after Hamas' terror attack in Israel https://t.co/JMOO89yQLm pic.twitter.com/7LVsP55TJI — CNN (@CNN) October 8, 2023

وفي وقت سابق، أفاد السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ الأحد، أن مواطنين أمريكيين هم بين أفراد احتجزهم مقاتلو حركة حماس خلال هجومهم السبت انطلاقا من قطاع غزة.

وردا على سؤال لشبكة سي بي إس عما إذا كان حاملون للجنسية الأمريكية بين مدنيين وعسكريين احتجزهم مقاتلو حماس في جنوب إسرائيل، قال “فهمت أن بينهم (أمريكيين) ولكنني لا أملك تفاصيل”.

الخارجية الألمانية تتوقع وجود ألمان بين الأشخاص الذين خطفتهم حماس

وفي برلين، أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأحد أنها تفترض وجود ألمان ضمن الأشخاص الذين اختطفتهم حركة حماس من إسرائيل إلى قطاع غزة، وقالت إنه وفقا للشواهد التي لديها فإن جميع هؤلاء هم أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وكانت لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية عقدت اجتماعا مجددا في وزارة الخارجية اليوم.

وأضافت الخارجية أنها تقوم بالتعاون مع السفارة الألمانية في تل أبيب بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية بناء على المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي.

وناشدت الخارجية المواطنين تفهم عدم الحديث بشكل علني عن أعداد أو حالات فردية تتعلق بهؤلاء الأشخاص وذلك بغرض حمايتهم.

وكانت الخارجية أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الألمانية لا تعلق بشكل مبدئي على ما يتعلق بالحالات القنصلية الفردية واحتجاز مواطنين ألمان كرهائن.

وأقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن مقاتلين فلسطينيين توغلوا داخل أراضيها السبت انطلاقا من غزة، احتجزوا مدنيين وعسكريين إسرائيليين. وقدر موقع “واي نت” الإسرائيلي الإخباري عددهم بنحو مئة شخص.

(وكالات)