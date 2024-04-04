في خضم الحرب على غزة.. سفير الإمارات يلبي دعوة الإفطار في منزل الرئيس الإسرائيلي- (تدوينة)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وضم الإفطار “مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي”، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس.
We hosted tonight at the President’s Residence, the traditional Iftar dinner to mark the breaking of the fast of Ramadan, with hundreds of guests from all sectors of Israeli society – including bereaved families, hostage families, and public servants – both Arabs and Jews.… pic.twitter.com/PCXuQwqIQX
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 3, 2024
وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الإسرائيلي، أثناء الإفطار.
ونشر موقع 5Pillars الإخباري ومقره المملكة المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي”بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب”.
The UAE ambassador to Israel, Mohamed Al Khaja, sits next to Israeli president Isaac Herzog at Israel’s “annual iftar.”
After 33,000 dead in Gaza, the UAE still enjoys very warm relations with Tel Aviv. pic.twitter.com/NFQrWauAeq
— 5Pillars (@5Pillarsuk) April 4, 2024
وهل هناك مشكلة، الأمر عادي وعادي جدا. الرجوع إلى الأصل فضيلة كما يقول المثل
أنه التكتيك الاماراتي ، تحرير فلسطين بالذل و الهوان و دفع اموال لاسرائيل من اجل قتل مليون بطل فلسطيي ثم تتحرر فلسطين بسيناء العصرية ،
مجرد تساؤل.
أين الاستغراب والعجب !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب” انتهى الاقتباس
هذا الدفء بين الكيانين مصدره “لهيب” القنابل والصواريخ التي تتساقط منذ من نصف سنة على غزة.
يبطل الاستغراب والعجب من شيطان العرب لما نسمع ممثلته لدى الأمم المتحدة تدين المقاومة وتصفها بـ “الإرهابية”، ونرى الفتن الذي أشعلها في أكثر من بلد.
يكفي هذه الدويلة تعليقات المعلقين، وأن دسائسها ومكائدئها وخيانتها أصبحت مكشوفة للعالمين.
”إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا”