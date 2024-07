في خضم الحرب على غزة.. سفير الإمارات يلبي دعوة الإفطار في منزل الرئيس الإسرائيلي- (تدوينة)

“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وضم الإفطار “مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي”، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس.

We hosted tonight at the President’s Residence, the traditional Iftar dinner to mark the breaking of the fast of Ramadan, with hundreds of guests from all sectors of Israeli society – including bereaved families, hostage families, and public servants – both Arabs and Jews.… pic.twitter.com/PCXuQwqIQX

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 3, 2024