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في خضم الحرب على غزة.. سفير الإمارات يلبي دعوة الإفطار في منزل الرئيس الإسرائيلي- (تدوينة)

4 - أبريل - 2024

السفير الإماراتي محمد الخاجة يجلس على اليسار، بجانب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

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“القدس العربي”: تداولت منصات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صورة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حضوره إفطارا رمضانيا في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وضم الإفطار “مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي”، بحسب ما نشره هرتسوغ عبر حسابة على منصة إكس.

وأثارت صورة السفير انتقادات واسعة بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الإسرائيلي، أثناء الإفطار.

ونشر موقع 5Pillars الإخباري ومقره المملكة المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي”بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب”.

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  1. يقول من الجزائر:
    أبريل 5, 2024 الساعة 10:20 ص

    وهل هناك مشكلة، الأمر عادي وعادي جدا. الرجوع إلى الأصل فضيلة كما يقول المثل

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  2. يقول يوسف:
    أبريل 5, 2024 الساعة 12:16 م

    أنه التكتيك الاماراتي ، تحرير فلسطين بالذل و الهوان و دفع اموال لاسرائيل من اجل قتل مليون بطل فلسطيي ثم تتحرر فلسطين بسيناء العصرية ،

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  3. يقول غزاوي:
    أبريل 5, 2024 الساعة 2:02 م

    مجرد تساؤل.
    أين الاستغراب والعجب !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “بعد مقتل 33,000 شخص في غزة، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات دافئة للغاية مع تل أبيب” انتهى الاقتباس
    هذا الدفء بين الكيانين مصدره “لهيب” القنابل والصواريخ التي تتساقط منذ من نصف سنة على غزة.
    يبطل الاستغراب والعجب من شيطان العرب لما نسمع ممثلته لدى الأمم المتحدة تدين المقاومة وتصفها بـ “الإرهابية”، ونرى الفتن الذي أشعلها في أكثر من بلد.
    يكفي هذه الدويلة تعليقات المعلقين، وأن دسائسها ومكائدئها وخيانتها أصبحت مكشوفة للعالمين.

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  4. يقول qoraish:
    أبريل 6, 2024 الساعة 11:28 م

    ”إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا”

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