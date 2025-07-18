السفير الإيراني لدى موسكو: دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا حيز التنفيذ

موسكو: أعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الجمعة، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، دخلت رسميا حيز التنفيذ.

وقال جلالي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إن “المعاهدة أصبحت ملزمة بالفعل”، مشيرا إلى أن “إيران أبلغت روسيا، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة”.

وأوضح السفير الإيراني أن المعاهدة تم التصديق عليها من قبل غرفتي البرلمان الروسي، ووقّعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما صادق عليها البرلمان الإيراني، ووافق عليها مجلس صيانة الدستور، وأصدرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كقانون.

وأضاف السفير جلالي: “لذا، فإن المعاهدة باتت تأخذ شكل قانون في كلا البلدين، وبطبيعة الحال أصبحت سارية المفعول”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا المعاهدة في العاصمة موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني، ووقّع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 أبريل/ نيسان الماضي.

(د ب أ)