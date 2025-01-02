السفير الجزائري رئيس مجلس الأمن لـ”القدس العربي”: سنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: بعد الاحتفال بانضمام خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، عقد السفير الجزائري، عمار بن جامع، مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بمناسبة رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025 الحالي.

وقال السفير الجزائري في مقدمة المؤتمر الصحافي إن بلاده خلال رئاستها للمجلس ستركز على مجموعة من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الجزائر ستعقد جلسة مفتوحة يوم 20 كانون الثاني/ يناير الحالي، حول فلسطين على مستوى وزاري، وسيرأس الجلسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف. وسيستغرق الاجتماع يوما كاملا. أما الحدث الثاني الذي ستعطيه الجزائر أهمية كبرى هو موضوع الإرهاب في القارة الإفريقية، وسيعقد يوم 21 من الشهر الحالي وسيرأس الجلسة كذلك الوزير عطاف. كما أن الجزائر ستعقد يوم 23 من هذا الشهر جلسة خاصة للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وسيصدر عن المجلس بيان رئاسي حول هذا الموضوع.

وقال السفير عمار بن جامع، باللغة العربية مقتبسا كلام الرئيس عبد المجيد تبون: “إن الجزائر منذ أن باشرت عضويتها في مجلس الأمن وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية. إن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تقيم دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. وأضاف مقتبسا الرئيس الجزائري، “نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم وستواصل تسليط الضوء على معاناتها. إن معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الكارثي في غزة يبقى على رأس أولويات الجزائر”. وقال إن الجزائر قد دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن صباح غدٍ الجمعة لمناقشة الاعتداءات على المنشآت الصحية في غزة، ” كما نتابع بشكل متواصل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وسنتابع مع الإخوة الفلسطينيين والفاعلين الإنسانيين لاتخاذ الخطوات التي يجب أن نتبعها للتعامل مع الحالة في غزة”. وقال إن الجزائر كعضو عربي في مجلس الأمن فإنها ستجعل القضايا العربية شغلها الشاغل وخاصة ما يتعلق بلبنان وسوريا واليمن وليبيا.

وردا على سؤال “القدس العربي”، حول إنكار كثير من الدول ارتكاب إبادة جماعية في غزة علما أن الجزائر ما فتئت تطلق على ما يجري أنه إبادة جماعية، قال السفير الجزائري: “ليس المهم ماذا نسمي ما يجري في غزة. الأهم ما يجري هناك من مذابح وقتل عشوائي، مدارس يتم تفجيرها ومستشفيات يتم هدمها. هذا ما نراه والأمر أهم من كيف نسمي ما يجري. من وجهة نظرنا يجب أنقاذ الناس، إنقاذ أرواح الفلسطينيين ولذلك ندعو وسنستمر في الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”.

وردا على سؤال ثان حول ما تتعرض له الجزائر من انتقادات من بعض الدول لأنها لم تطبع مع إسرائيل قال السفير، “إن موقف الجزائر من فلسطين مدعوم من غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة ومن غالبية أعضاء مجلس الأمن. الجزائر، كما يعرف الجميع، أنها في الصفوف الأولى عندما يتعلق الأمر بدعم الشعب الفلسطيني. ولكن أيضا الجزائر عضو مهم في المجتمع الدولي وتسعى إلى دعم السلم والأمن الدوليين ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل أنحاء العالم”.

وأكد السفير أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات بلاده التي تدعو دائما إلى احترام القانون الدولي الإنساني “فحتى الحروب لها قوانين”. وقال إن الخطوة المطلوبة الآن وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط، “إن تحركنا في مجلس الأمن، بشكل فردي أو جماعي ستتواصل حتى يتحمل هذا المجلس مسؤولياته كاملة”.

وردا على سؤال حول القرار 2254 (2015) المتعلق بسوريا، قال السفير إن بعض بنود هذا القرار لم تعد صالحة، لكن عندما تقرأ القرار مرة وراء مرة ستجد أن القرار يضم مبادئ يمكنها أن تساهم في بناء سوريا المستقبل ويضم كذلك عملية متوازنة لبناء سوريا الشاملة لكل أبنائها. والجزائر بصفتها دولة صديقة تاريخيا للشعب السوري فإنها تدعم عملية شاملة يقودها الشعب السوري لكافة فئات الشعب. وتابع “موقفنا كدولة صديقة للشعب السوري منذ أيام الأمير عبد القادر، نرى أن من واجبنا أن نساعد الشعب السوري لا أن نضع شروطا على العملية السياسية التي يقودها الشعب السوري”. وقال إن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة حول سوريا يوم 8 كانون الثاني/ يناير حيث يستمع المجلس إلى تقرير من ممثل الأمين العام في سوريا حول آخر التطورات وكيف يمكن أن نساعد الشعب السوري في بناء بلاده وحكومته.

وحول الاستيطان الإسرائيلي، قال السفير الجزائري إن “هناك كلاما كثيرا عن وقف الاستيطان بفلسطين المحتلة لكن سنبقى نحاول لوقف هذه الأعمال غير الشرعية”.

وقال إن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حول وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا). و”نأمل أن نصل إلى إجماع في هذا الاجتماع وعلى الأقل أن يتم دعم الأونروا باستمرار في العمل بدعم من الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالنسبة للجزائر، الأونروا لا بديل عنها ويجب أن تستمر في القيام بولاياتها نيابة عن الجمعية العامة”.

وردا على سؤال حول ليبيا، قال السفير عمار بن جامع إن بلاده قلقة حول استمرار الأزمة في الدولة الجارة للجزائر وخاصة ما يتعلق بالتدخلات الخارجية. وقال إن بلاده تؤيد حل المشكلة في ليبيا بأياد ليبية دون تدخل خارجي وستدعم الجزائر جهود الأمم المتحدة في ليبيا. وقال إن المنظمات الدولية والإقليمية يجب أن تعمل معا لحل الأزمة الليبية، وعلى المجتمع الدولي أن يشرف على انتخابات حرة في ليبيا والعمل مع كافة الأطراف الليبية للخروج من الأزمة.

وحول ملف الصحراء الغربية، قال السفير إنه مهم للجزائر ولإفريقيا وللأمم المتحدة. وهو قضية تتعلق بـ”تصفية الاستعمار”. وقال إن الموضوع تم بحثه قبل ثلاثة أشهر حيث تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” وسيعود المجلس لبحث الموضوع في نيسان/ أبريل القادم لكن ليس لدينا نية أن نبحث الموضوع خلال رئاسة الجزائر للمجلس إلا إذا كان هناك تطورات تستدعي ذلك. لكن عندما يبحث المجلس الموضوع سنعرض رأينا المستند إلى القرار 1514 (1960) المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

يذكر أن خمس دول جديدة انضمت لعضوية مجلس الأمن ابتداء من الأربعاء، أول أيام الشهر الحالي ولغاية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2026. والدول الخمسة التي انتخبت في حزيران/ يونيو الماضي هي الصومال وباكستان واليونان والدنمارك وبنما، بينما تغادر خمس دول عضوية المجلس غير الدائمة بعد اكتمال سنتي العضوية وهي: إكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.