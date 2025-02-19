السفير الجزائري في واشنطن يؤكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.. ويعرض مقومات الاستثمار الكبرى في بلاده

الجزائر ـ “القدس العربي”:
قال السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، إن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة، في كل المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدا الرغبة في تعميق التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وأوضح بوقادوم في حوار مع موقع “يو أس آي توداي بيزنس”، أن توقيع الجزائر على مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الأميركية من خلال فرعها الأفريقي (أفريكوم) مؤخرا، سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأمني، مبرزا أن “هذا التعاون قائم بالفعل، خاصة في مجالات البحث والإنقاذ وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب التنسيق بشأن الأمن في منطقة الساحل”.
كما أكد السفير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، حيث تعد الولايات المتحدة شريكاً أساسياً للجزائر، لاسيما في قطاع الطاقة، الذي يجمعهما فيه تعاون استراتيجي منذ أكثر من 60 عاماً، مشيرا إلى أن “الاستثمارات الأمريكية في الجزائر تتوسع حالياً لتشمل قطاعات أخرى، مثل الزراعة والطاقة المتجددة، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالسوق الجزائرية”.
وتزامن حديث السفير الجزائري، مع حضور وفد من شركة شيفرون البترولية العملاقة للجزائر، لمواصلة مفاوضات استغلال رقع نفطية في الصحراء الجزائر، علما أن ذات الشركة الأمريكية كانت قد وقعت قبل أيام اتفاقية مع السلطات الجزائرية لاستكشاف مناطق نفطية على طول الساحل الجزائري المطل على البحر المتوسط.
وتستهدف الجزائر، وفق ما سبق لوزير الخارجية أحمد عطاف التصريح، استقطاب الشركات الأمريكية العملاقة الثلاث أكسيدنتال وشفرون واكسن موبيل. وفي بداية العام الماضي، دخلت وزارة الطاقة الجزائرية في محادثات مع شركة إكسون موبيل في مجال تطوير المحروقات، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.
وبحسب بوقادوم، كانت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للجزائر قبل 15 إلى 20 عاماً، بحجم تبادل تجاري يتراوح بين 18 و20 مليار دولار سنوياً. ومع أن التحولات في إنتاج الطاقة الأميركية أثرت على ميزان التبادل التجاري، إلا أن النفط الجزائري، حسبه، لا يزال يتمتع بمكانة متميزة بسبب جودته العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيه، مما يجعله يُباع بسعر أعلى بمقدار 2-3 دولارات للبرميل.
وتتجه الجزائر اليوم، وفق وزير الخارجية السابق، نحو تنويع مصادر الطاقة، حيث توفر الصحراء الجزائرية إمكانات هائلة للطاقة الشمسية بفضل 330 يوماً مشمساً في السنة، إضافة إلى استثمارها في الهيدروجين كوقود مستقبلي واستكشاف المعادن النادرة.
وبخصوص موثوقية التعامل مع الجزائر، شدد السفير على أن الجزائر ظلت دائماً ملتزمة بتعهداتها في مجال أمن الطاقة، حيث لم تتوقف عن تزويد شركائها حتى في أصعب الفترات. ومع تزايد الطلب على موارد الطاقة الجزائرية، أكد أن بلاده ستواصل دورها كمزود موثوق للطاقة لأوروبا والعالم، مع التركيز على الاستدامة وضمان الاستقرار في الإمدادات.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في البلاد، أوضح بوقادوم أن بلاده تزخر بإمكانيات اقتصادية هائلة، حيث تعد أكبر دولة في إفريقيا والعالم العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط، وتمتلك موارد طبيعية غنية وسوقاً واعدة بفضل تعدادها السكاني الشاب.
وأكد أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل أولوية، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بالزراعة، حيث قامت شركة جزائرية خاصة مؤخراً باستيراد 25 ألف بقرة أميركية، في خطوة تعكس تنامي التعاون في هذا المجال.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل التعدين، حيث تحظى المناطق الصحراوية والشمالية بإمكانات كبيرة في هذا المجال، ما دفع العديد من المستثمرين المؤثرين إلى إبداء اهتمامهم بالسوق الجزائرية.
وتحدث عن التحديات التي تواجه الجزائر في التعريف بها كوجهة استثمارية، مشيراً إلى أن الإرث الذي خلفته “العشرية السوداء” (سنوات الإرهاب) في التسعينيات لا يزال يؤثر على صورة البلاد لدى بعض المستثمرين، رغم أن الجزائر اليوم بلد آمن ومستقر.
وفي سياق استعراضه للإمكانيات الجزائرية، أبرز السفير أن السياحة تشهد نمواً متزايداً، حيث يتم تنظيم زيارات لمشغلي السياحة الأجانب ليكتشفوا الجزائر بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على تصورات قديمة.
ولفت إلى أن الجزائر تمتلك ثروة ثقافية وتاريخية غير معروفة على نطاق واسع، حيث تضم ثاني أكبر مجموعة من الآثار الرومانية في العالم بعد إيطاليا، بالإضافة إلى كونها موطن القديس أوغسطين، أحد أعلام الكنيسة الكاثوليكية.
وبشأن دور الجزائر في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، أوضح بوقادوم أن بلاده لطالما كانت فاعلة في الأمم المتحدة، وأنها لا تقتصر على الدفاع عن مصالحها الخاصة، بل تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن انتخاب الجزائر لهذا المنصب تم بدعم من الدول الأفريقية والعالم العربي والإسلامي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها. وأكد أن الجزائر تعمل عن كثب مع الدول دائمة العضوية، لمعالجة القضايا الدولية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء العنف في غزة وتأمين وقف إطلاق النار، حيث تبذل جهوداً حثيثة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبقية أعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى المجموعة الأفريقية الثلاثية، لإيجاد حلول للأزمة في غزة والضفة الغربية.
وإلى جانب القضية الفلسطينية، شدد بوقادوم على أن الجزائر تولي اهتماماً كبيراً لمنطقة الساحل، حيث عملت، خلال رئاستها لمجلس الأمن، على تسليط الضوء على خطر الإرهاب في هذه المنطقة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد بدلاً من التدخلات المؤقتة. كما تواصل الجزائر متابعة تطورات الأوضاع في عدد من الدول الأفريقية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وتسعى إلى دفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر فعالية لمعالجة هذه الأزمات.
ويبرز الجانبان الجزائري والامريكي في الفترة الاخيرة اهتماما بتطوير العلاقات بينهما، وهي خلاصة ما دار في المكالمة الهاتفية التي جمعت وزيري الخارجية أحمد عطاف ومارك روبيو، وفق ما نشره الجانبان في بياناتهما الصحفية. وكان تعيين روبيو في البداية، قد أثار جدلا في الجزائر، حول شكل العلاقات التي سيؤول إليها البلدان، بسبب مواقف الأخير عندما كان سيناتورا، المطالبة بفرض عقوبات على البلاد، خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
الجزائر منذ ان خذلتها روسيا في قضية بريكس وهي من هي بالنسبة الى روسيا اتجهت اتجاها ت اخرى قد يكون اخرها الاتجاه نحو امريكا سيما وان امريكا مقبلة على الجزائر انتقاما من روسيا التي ضمت حلفاء امريكا(السعودية والامارات ) إلى بريكس كنوع من التحدي..صدق معالي السفير ابن الشهداء والله لقد عبر عن رغبة الكثيرين من الجزائريين،فصداقة امريكا تجعل روسيا تشد بايديها ورجليها لكيلا تفقد الجزائر وهي تفعل الان إذ ماأن غادر رئيس افريكوم الجزائر حتى حدث انزال روسي وشرع في توقيع الاتفاقيات، ثانيا تقارب الجزائر مع امريكا لاسيما عسكريا واقتصاديا ضربة قاضية لفرنسا لاسيما في هذا الوقت بالذات، ففرنساتغضبها العلاقة الجزائرية الايطالية المتميزة إلى ابعد الحدود فما بالك بالعلاقة الجزائرية الامريكية .ثم ان السفير بوقادوم لا يتحدث من عنده وبحيث من المحتمل جدا ان يكون ذلك هو الاتجاه الجديد للرئيس تبون والله يوفق .
هذا هو الوزير الذي قال في إسبانيا أنه لن ولم تطالب الجزائر لا بجزيرة إيبيزا ولا بكابريرا
مجرد تساؤل
ما هي أمنية بعض البشر!؟
بعض التعاليق وكذلك كتابات كثير من أشباه المحللين والإعلاميين، نصبوا أنفسهم مستشارين للنظام الجزائري، وأحيانا أوصياء عليها.
بما أن كل دول الغرب، وكثير من باقي دول العالم بمن فيهن العربية والإسلامية، يدعمن الكيان قلبا وقالبا، وعليه يجب على الجزائر أن تقطع علاقاتها معهن، ومنهم من طالبها بإرسال جيشها لفلسطين لتحريرها.
ليس هذا فقط، بل افتعلوا مشاكل وخلافات معها ومع حلفائها وجيرانها متمنين قطع الصلة بينهن.
فذكرني منطقهم بمنطق إخوة سيدنا يوسف، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي اختزلته الآية 9 من نفس السورة:
“اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ”.
غرضهم الوحيد “قتل” الجزائر، بإدخالها في عزلة قاتلة، وتعريضها لحصار وعقوبات صارمة، ليتخلصوا منها، ويخلوا لهم وجها مجنون أمريكا ومجرم الكيان وغبي فرنسا، ليفعلوا الأفاعيل في الفلسطينيين والصحراويين.
منطق لا يقبله العقل البشري امريكا و الكيان وجهان لعملة واحدة. يا اخي احترم عقول الناس فنتانياهو استقبله ترامب اسقبال الفاتحين فيما اهان ملك الاردن. فالجزاءر كما يقول الفرنسيون لا تعرف على اي رجل سترقص فبعدما شاهدت ما فعل بايران و اذرعها و ما فعل ببشار و ما ينتظر ان يفعل بزيلينسكي فهمت الرسالة. فالامور واضحة يا غزاوي و لا تتطلب المراء ان يكون محللا . فمن مميزات ترامب الوضوح
استأذن الجريدة المحترمة للتعليق على بعض التعاليق، من له القدرة والشجاعة على مواجهة الجزائر فليعتمد على نفسه في ذلك ولا ينتظر أمريكا أو فرنسا أو غيرهما ، أمريكا تعرف الجزائر والجزائر تعرف أمريكا .
قال عنترة..لي النفوس وللطيراللحم وللوحوش العظم وللخيالةالسلب.
نحن لا نتسول او نتوسل او نتملق او نبيع الارض والعرض من اجل استثمار او شراكة.فقد حباناالله باراض شاسعة فيهاالخيرات في الباطن وعلى ظهرها سقيناها دما فمنحتناعزاواباء.فصار شعارنا.الخبز والماء والراس في السماء…
لم تكن علاقة أمريكا بالجزائر متوترة أو يسودها التوتر كما كان يردد الشعاراتيون.. ولكنها كانت دائما سمنا على عسل المصالح والصفقات..حتى في ذروة الحروب العربية ضد إسرائيل..وكان الراحل مسعود زاغار أقوى رجل في نظام بومدين..يقيم بشكل شبه مستمر بواشنطن..وله علاقات قوية مع روكفيلر ملياردير الأبناك.. وصاحب بنك تشيس مانهاتن..وكذلك مع كيسنجر عراب السياسة الاستراتيجية الأمريكية..ومع جون بولتون..صقر المحافظين الجدد.. وعندما قرر الشاذلي بن جديد فتح تحقيق مع مسعود زاغار حول بعض القضايا المالية… تفاجأ وهو يقوم بزيارة لأمريكا..برونالد ريغان يقول له..مسعود صديق أمريكا ولانريد المساس به…؛ والاشكال الموجود حالياً ليس في التطبيع الذي أعلن الرئيس الجزائري استعداده للدخول فيه..ولا في تخلي روسيا عن الجزائر…ولكن في وجود رئيس أمريكي كان صاحب القرار بالاعتراف بمغربية الصحراء قبل خروجه من البيت الأبيض..وقيام أجهزة الإعلام الرسمية بشن حملة شعواء عليه..واصفة إياه باوصاف لاداعي لذكرها..ومعتبرة قراره الرئاسي مجرد تغريدة..اعتقادا منها أنه ذهب ولن يعود…ولكنه عاد..وفي العودة سر مانرى ونسمع..
ترامب براغماتي لا ينظر الى مصالح دول ضعيفة بل ينظر لمصالح بلاده فلما يحضر المال تسقط التغريدة.
ليس هناك رئيس أمريكي لم يذكر أن المغرب هي أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة واليوتيوب موجود..والمغرب يعرف ترامب منذ أن كان رجل أعمال يريد الاستثمار في مراكش وطنجة في عهد الحسن الثاني وسبق له زيارة المغرب مرارا والصور موجودة… ..ومع ذلك رفض الملك محمد السادس زيارة أمريكا في عهد ترامب بسبب خطأ برتوكولي بسيط.. وأما عن موضوع الاعتراف فقد أجابت عنه سفيرة أمريكا في الجزائر..وقالت إنه قرارا تاريخي.. وأما عن مكانة المغرب عند الأمريكيين فيمكن مراجعة خطاب أوباما..حيث قال..عندما كان الأمريكيين يخوضون حرب الإستقلال..تنكرت لهم كل الدول..باستثناء المغرب الذي اعترف رسمياً باستقلالنا..
لما تريد التعاون مع امريكا او تصبح حليف لامريكا فانت تعلم من قبل مادا تريد امريكا منك من اجل التحالف ؟ اه نعم حلال علينا و حرام عليهم ؟ أليس ترامب هو الدجال لاني ارى يوم اصبح رءيس الكل يجري وراءه خوفا منه و لما تسمع ترامب و هو يتحدت ربما تاخد فكرة عن العالم سوف يصبح جيد في زمن ترامب و لكن المؤمنين يرون شيطنة ترامب و الكافرين يرونه منقد ادا أليس ترامب الدجال ؟؟؟؟؟؟
خيبة [مل كبيرة أصابت الذين كانوا ينتظرون عودة ترامب لفرض عقوبات على الجزائر و
روَّجوا بعد سقوط نظام بشَّار الأسد أنَّ الدَّور على الجزائر ، اليوم نراهم يحاولون المزايدة على الجزائر بعد أن نجحت في إجهاض مخطَّط ماركو روبيو .
صبري بوڨادوم:قدرة.طاقة.نظافة.