سياسة | دولي | روسيا

السفير الروسي: العقوبات الأمريكية التي تستهدف موسكو لن تساعد زيلينسكي

منذ ساعة واحدة

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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا لن تساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وليست أكثر من مجرد إضفاء “واجهة جيدة للعبة سيئة”.

ونقلت تعليقات نُشرت على حساب للسفارة الروسية على تيليغرام عن أنتونوف قوله “الخطوات المناهضة لروسيا التي أُعلن عنها اليوم (الثلاثاء)… ليست أكثر من محاولة لإضفاء واجهة جيدة للعبة سيئة”.

وأضاف “لا شيء سيساعد زيلينسكي. لكن الأمريكيين يخاطرون بالتورط بشكل أكبر في مستنقع الصراع الأوكراني”.

(رويترز)

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