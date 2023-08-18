السفير الروسي في الجزائر: التدخل العسكري في النيجر من شأنه تأزيم الأوضاع في كل المنطقة- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”: أكد السفير الروسي في الجزائر، فاليريان شوفايف، رفض بلاده القاطع لأي عمل عسكري في النيجر، ودعم موسكو لجهود حل الأزمة بالطرق السلمية مثلما تنادي بذلك الجزائر.

وقال شوفايف، في ندوة صحافية في مقر السفارة الروسية في الجزائر، إن روسيا تعارض أي عمل عسكري من أي طرف كان، لأن “التدخل أو الحل العسكري من شأنه تأزيم الأوضاع ليس فقط في النيجر ولكن في نطاق أوسع في دول الجوار.

وأبرز أن بلاده تدعم جهودَ الجزائر لحل الأزمة سلميا بالنيجر، عبر وساطة تُغلِب الحوارَ على استعمال القوة.

وتتبنى الجزائر موقفا داعما لعودة رئيس النيجر محمد بازوم للحكم ورافضا للانقلاب الحاصل ضده بشدة، لكنها في نفس الوقت ترفض استعمال القوة للتدخل في نيامي تماما، لأن ذلك سيؤدي حسبها إلى تكرار مآسي مالي وليبيا.

وبخصوص إمكانية الوساطة في أوكرانيا، أوضح السفير أنه يقدر ما قام به فريق عمل الجامعة العربية، والاستعداد للتعاون معه. وأبرز أن روسيا ليس لديها مانع في أن تتعاون مع الجزائر كبلد أو جزء من الفريق العربي.

وأضاف أنه إذا كانت هناك مقترحات معقولة وقابلة للتطبيق “فنحن نرحب بها”، مشيرا لانفتاح بلاده على “أي عمل بناء وليس خياليا وغير معقول”.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد تحدث في هذه النقطة مؤخرا، مؤكدا أن عرض الوساطة الذي قدمته الجزائر خلال الأشهر الأخيرة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية لا يزال قائما.

وقال عطاف في حوار مع موقع المونيتور الأمريكي أن الجزائر التي ستشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن عام 2024، تدعم “حلا سياسيا داخل الأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا، لافتا إلى أن “روسيا قبلت عرضنا بسهولة، بينما ما زلنا نعمل على إقناع أوكرانيا بالرد على ذلك”.

وذكر أن الأوكرانيين ليسوا في مزاج الدخول في مفاوضات، ما لم يكن ذلك مبنيا على رؤيتهم الخاصة للحل”.