السفير الروسي لـ”القدس العربي”: النفاق الغربي واضح في موضوع حق الدفاع عن النفس- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن الدول الغربية التي ألقت كلماتها في مجلس الأمن اليوم الأربعاء مؤكدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “تمارس النفاق”، وقال: “هذا مثال واحد من النفاق الغربي، لأنها تمنع هذا الحق عن سوريا ولبنان وإيران”، جاء ذلك في معرض رده على سؤال “القدس العربي” أمام مجلس الدولي أثناء الجلسة الطارئة حول لبنان.

وكان السفير الروسي قد غادر جلسة مجلس الأمن ليلقي بيان احتجاج على سحب أوراق اعتماد صحافي روسي بسبب سؤال وجهه لوزير الخارجية الألماني، إذ اعتُبر مستفزا وتم إخراجه من اللقاء الصحافي. وقال نيبنزيا إنه أبلغ الأمين العام بالحادث محتجا على هذا التصرف ووعد الأمين العام ببحث الموضوع والرد على السفير الروسي. وسألت “القدس العربي” السفير نيبزيا ما إذا كان الصحافي الروسي مستفزا أو خرج عن حدود اللياقة الصحافية فقال: “لا. لا أعرف أي شيء من هذا ويمكنك مراجعة الفيديو لتحكم بنفسك”.

وردا على سؤال حول موقف روسيا من التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، وما هي رسالة بلاده لحليفها الإيراني، قال نيبنزيا: “إيران دولة مستقلة تأخذ قراراتها بنفسها. وقد قلت ذلك في المجلس لقد أظهرت إيران نوعا عاليا من ضبط النفس منذ نحو شهرين. وقد التزموا بعدم الرد بناء على نصيحة من الولايات المتحدة أثناء محاولات التوصل إلى وقف إطلاق نار. والذي لم يحدث أبدا”. وأضاف: “وكما قلت في كلمتي كأن البداية كانت من إيران، وكأنها هي التي أطلقت هذا التصعيد الذي حدث في لبنان وقبلها بدأ في غزة وهذا لا ينطلي على من يتابع التطورات في المنطقة. ويرى كيف اتسعت رقعة المواجهات”.

وقال إن إيران لم تبلغ روسيا بعملية إطلاق الصواريخ لأنها دولة مستقلة تأخذ قراراتها بنفسها.

وحول قرار إسرائيل بإعلان الأمين العام “شخص غير مرغوب فيه” وأثر ذلك على عمل الأمم المتحدة، قال السفير الروسي “هذا شيء جنوني وعنجهي وخاصة من دولة تدين بوجودها إلى الأمم المتحدة”. وأضاف: “أعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يناقش هذا القرار ويطالب بإلغائه”.

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