السفير السعودي في الجزائر يتضامن مع خالد نزار بعد تهم القضاء السويسري.. ومحاموه يصفون قرار محاكمته بالسياسي

الجزائر- “القدس العربي”:

أدى السفير السعودي في الجزائر، زيارة لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، في خطوة تضامنية، بعد أن قرر القضاء السويسري محاكمة هذا اللواء المتقاعد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم خلال فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في سنوات التسعينات.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية التي أوردت المعلومة نقلا عن مصدر وصفته بالعليم، أن زيارة السفير عبد الله بن ناصر البصيري، للواء المتقاعد خالد نزار “لقيت تقديرا بالغا من رئاسة الجمهورية وتثمينا عاليا يعكس الاحترام الذي تكنه المملكة السعودية وحكامها للجزائر”. وأبرزت أن “تفاعل الرياض مع رد الجزائر على سويسرا فى قضية خالد نزار، يعتبر تأكيدا منها على الكفاح الذي خاضته الجزائر ضد الإرهاب الأعمى”.

زيارة السفير السعودي للواء المتقاعد خالد نزار لقيت تقديرا بالغا من رئاسة الجمهورية الجزائرية

وسبق لخالد نزار الذي كان شخصية محورية في النظام السياسي الجزائري بداية التسعينات، أن كتب في مذكراته قبل سنوات تفاصيل لقائه مع الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز في بداية التسعينات، راويا كيف أن الملك فهد كان مساندا للمواجهة التي خاضتها السلطات الجزائرية ضد التنظيمات الإسلامية التي تحول بعضها للعمل الإرهابي. وتحدث نزار أنه رفض الكشف عن ذلك اللقاء في حينه ليجنب السعودية هجمات الإسلاميين، على حد قوله.

ولا تزال قضية وزير الدفاع السابق تتفاعل داخليا، فقد أصدر محاموه بيانا يعتبرون فيه قرار القضاء السويسري بمحاكمة نزار خاضعا لسياقات سياسية، كون الذين يتهمونه لا يخفون توجهاتهم الإسلامية، بينما أظهر وزير الدفاع السابق رفضه دائما للمشروع الإسلامي المتطرف، وفق محاميه.

وأبرز بيان الدفاع، أن نزار يعترض بشدة على اتهامه بارتكاب جرائم أو الأمر بها أو التخطيط لها أو تقديم المساعدة أو حتى التسامح مع أفعال يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأكد أن اللواء خالد نزار قد عارض دائما، على وجه الخصوص، التعذيب الذي لم يتردد في إدانته علنا في التسعينات، وفق البيان.

وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أصدر قبل أسبوعين لائحة اتهام بحق نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992.

ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية أن نزار “وافق ونسّق وشجّع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، حيث سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، عن وثقت 11 حالة تقول النيابة إنها وثقتها.

وأدى قرار القضاء السويسري إلى ما يشبه الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وبرن، حيث أعرب وزير الخارجية أحمد عطاف عن احتجاجه بشدة في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري، معتبرا أنه “من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.

النيابة العامة السويسرية اتهمت نزار بأنه “وافق ونسّق وشجّع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”

وأشار عطاف إلى أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.

وذهب وزير الخارجية إلى حد القول إن “هناك قناعة لدى السلطات الجزائرية تعززت بمرور الوقت، بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”.

يذكر أن نزار الذي يعاني من متاعب صحية بسبب تقدمه في السن، قد واجه تهما من العدالة الجزائرية نفسها بـ”المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”. واضطر لمغادرة البلاد خوفا من الاعتقال، وصدر في حقه بعد ذلك حكم غيابي بـ20 سنة سجنا نافذا. لكنه عاد للبلاد بشكل مثير للجدل في كانون الأول/ديسمبر 2020 مستفيدا من إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحقه، ثم أعيد له الاعتبار في آب/أغسطس 2022، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون الذي قام بتكريمه ضمن جملة من كبار القادة العسكريين الذين دخلوا السجن في فترة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

واشتهر وزير الدفاع السابق، وهو آخر من شغل هذا المنصب الذي أُلحق بعد ذلك بمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر، بدوره في وقف المسار الانتخابي بداية التسعينات إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول للانتخابات البرلمانية، وما تلاها من تصاعد للأحداث التي انتهت باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ودخول البلاد في نفق الأزمة الأمنية.