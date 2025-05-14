السفير السعودي في الجزائر يحذر من حسابات وهمية تبث التفرقة بين الشعبين

الجزائر- “القدس العربي”:
جدّد السفير السعودي في الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، تحذيره مما وصفها بمحاولات زرع الفتنة والفرقة بين شعبي البلدين، باستعمال حساب وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السفير في حوار له مع جريدة “الخبر” الجزائرية: “لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار بعض الحسابات الوهمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة تهدف إلى بث الفتنة والفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري”.
ودعا البصيري في السياق، إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار خلف هذه الحملات المغرضة، مشدداً على أن تلك الحسابات لا تمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر المحبة الصادقة التي يكنها الشعبان لبعضهما البعض.
وسبق لنفس السفير السعودي في شباط/ فبراير 2023 أن اتهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أخبار تهدف إلى “بث الفتنة والفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري”. وقال في كلمة وجهها خلال احتفال السفارة بذكرى تأسيس المملكة “أود أن أشير إلى أمر لاحظته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إذ يقوم بعض الأشخاص ذوي المعرفات الوهمية المجهولة بنشر أخبار ومواضيع مختلفة من أجل بث الفتنة والفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري الشقيقين”.
وأكد البصيري أن “هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن أيا كانت جنسية أصحابها لا تعبر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين”، داعيا إلى “تجاهل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنب الانجرار إلى متاهاتها”، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين “ستبقى عصية على دعاة الفرقة والانقسام”.
وفي ذلك الوقت، كانت حسابات لشخصيات وهمية على مواقع التواصل، تحمل أسماء أو أعلاما سعودية، تروج لأخبار تتعلق بالجزائر بشكل ساخر، ما دفع نشطاء جزائريين إلى الرد على تلك الحسابات، وهو ما حوّل النقاشات على تلك المواقع وخصوصا “إكس” إلى ساحة للعراك الإلكتروني.
وترددت تلك النقاشات في سياق ما أثير عن تهديد السفارة السعودية في العاصمة الجزائرية. ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي، وقتها أن قوات الأمن قامت بتوقيف شخص هدد بتفجير مقر السفارة السعودية بالعاصمة الجزائر. ولم يقدم التلفزيون تفاصيل أكثر حول هوية الشخص وانتمائه، لكنه أشار إلى “إخضاعه لمراقبة وفحوصات طبية نفسية قبل أن يقدم أمام القضاء”. وقابلت السفارة السعودية التحرك الجزائري لإيقاف المشتبه به بالشكر.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات الجزائرية السعودية بعض فترات التوتر الصامت المتعلق أساسا بالاختلاف حول قضايا العمل العربي المشترك. ففي سنة 2023، قوبل التحرك السعودي لإعادة إدماج سوريا في الجامعة العربية بانزعاج واضح من الجزائر التي رفضت تجاهلها في هذا المسار الذي كانت السباقة للعمل عليه. كما أبدت الجزائر مؤخرا، رفضها لمحاولة مجموعة من الدول العربية احتكار القرار بخصوص القضية الفلسطينية خلال اجتماعات جزئية تسبق القمم العربية، وهو ما حدا بالرئيس الجزائري لعدم المشاركة في القمة العربية الأخيرة بالقاهرة.
الجزائر لن تنسى وقوف الملك سعود بن عبد العزيز حين خاطب الوفد الجزائري الذي زاره بان قضية الجزائر مقدسة
نحن الجزائريين نعتبرالسعوديين اخوة لنا في العرق والدين.
لا أظنها وهمية، هناك من في الداخل يعتاش على مثل هذه المناكفات
الكل يعرف انهم يكدبون عن الجزائر ويريدون خلق الفتنة
لعل كلام السفير يجيب عمن يشكك في وجود تآمر وحملة إعلامية ضد الجزائر.
1)- لا بد من الإطراء على موقف السفير السعودي بينما “الحسابات الوهمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي” لا يعتد بها ، رغم أنه ” لا دخان بدون نار” كما يقال .
“المشاعر الصادقة والراسخة بين” الشعبين الجزائري والسعودي حقيقية ، لكنها ليست كذلك بين العائلات الحاكمة ومن لف حولها وبين الجزائر .
“قناة اقرأ الفضائية” ومقرها جدة ، التي تصف نفسها بأنها إسلامية و«سفير الإسلام الأول في الإعلام المرئي «، كانت إلى غاية 31 ديسمبر 2024 تبث من السعودية . في مارس 2014 قدمت هذه القناة هدية للشعب الجزائر غاية في المحبة والإخاء تمثلت في :”لا إله إلا الله – الإباضيُّ عدو الله” .
هل من المنطق ومن السياسة “الجامعة” أن تُغيب الجزائر عن “القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة” ، في 21 فيفري 2025 ، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن ، منذ بداية جانفي 2024 إلى غاية نهاية ديسمبر 2025 ، وهي التي وضعت القضية الفلسطينية على رأس أولويات بعثتها الدبلوماسية بمجلس الأمن ؟
2)- لماذا ولي العهد السعودي غاب عن القمة العربية ل”لم الشمل” ، في الجزائر العاصمة في 01 و2 نوفمبر 2022 ، (ل”أسباب صحية”) ، والجزائر كانت قد استقبلته في أواخر 2018 ، في الوقت الذي رفضت فيه عواصم عربية أخرى مقربة من الرياض استقباله ، والسبب معروف ؟ . ولماذا سوريا قررت الامتناع في آخر المطاف عن المشاركة في قمة الجزائر ؟ ، وبعد أقل من 7 أشهر تُعقد “قمة عربية”، في 19 ماي 2023 ، في جدة بمشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي ، والرئيس السوري بشار الأسد ؟.
الصحافة الجزائرية ، وليست مواقع التواصل الاجتماعي ، وجهت ، في أكتوبر 2021 ، انتقادات … للسعودية ، بشأن الصحراء الغربية واعتبرته رد فعل على رفض الجزائر الوساطة مع المغرب . كما أن الطبقة السياسية والإعلامية ، وليست مواقع التواصل الاجتماعي ، رؤوا أن الرفض الجزائري للوساطة دفع دولا عربية ، ومنها السعودية ، إلى إعلان موقف داعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية كما فعل المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة . كما أن أن السعودية أعربت عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة أراضيها (باستثناء سبتة ومليلية) .
مجرد تساؤل
من هو وراء هذه الحسابات !!!؟؟؟
و كذالك هناك حسابات و همية تريد نشر الفتنة بين الشعبين الشقيقين المغرب ز الجزائر
مجرد تساؤل
من هو وراء هذه الحسابات !!!؟؟؟
تصريح السفير السعودي، وإشادة الجولاني بدعم الجزائر لسوريا يؤكدان أن ما يقوله النظام الجزائر بأن هناك إعلام وذباب إلكتروني يستهدف الجزائر صحيح وليس تجني