الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى بلاده- (صور وفيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

تقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، لدى فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال عباس السفير السعودي بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة إن الرئيس عباس “تقبل أوراق اعتماد سفير السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس”.

ونقلت عن الرئيس الفلسطيني قوله إن “هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

الرئيس #الفلسطيني السيد #محمود_عباس يتقبل أوراق إعتماد سفير #المملكة_العربية__السعودية سعادة السفير @naif63_2 نايف بن بندر السديري بمقر الرئاسة وتمت المراسم بحضور وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي و مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي @Majdi2Khaldi pic.twitter.com/fQ4SNZDCM5 — Thaer Abubaker د.ثائر أبوبكر (@Abubaker3Thaer) September 26, 2023

كما رحب عباس بالسفير السعودي، وأشاد بزيارته واصفا إياها بـ “المهمة”.

بدوره، قال السفير السديري إنه أكد على العلاقة الوثيقة التي تربط السعودية وفلسطين.

وأضاف: “هذه الزيارة ستكون فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات”، ولفت إلى أن “مواقف السعودية ثابتة وداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

معالي سفير المملكة العربية #السعودية لدى جمهورية #فلسطين الأستاذ نايف السديري يصل فلسطين ويُسلم أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى فلسطين 🇸🇦🇵🇸 وسط أنباءً تُشير لقرب التطبيع السعودي الإسرائيلي. pic.twitter.com/FnUh2fqbS1 — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) September 26, 2023

وفي وقت سابق اليوم قال السديري إن بلاده تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة أمام الصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله وسط الضفة الغربية، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال السديري إن “السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية”.

وأضاف: “نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

السفير السعودي لدى #فلسطين نايف السديري يُجدّد موقف المملكة العربية #السعودية من قلب فلسطين :

نعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .

pic.twitter.com/bkApGDYgbO — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) September 26, 2023

ولفت السديري إلى أن “أي عملية سلام ستكون مبادرة السلام العربية ركنها الأساسي”.

من رام الله.. السديري: سأقدم أوراق اعتمادي الأصلية للرئيس الفلسطيني#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/ocDHhLdFt7 — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 26, 2023

وأشار السفير السعودي إلى أنه سيقدم خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية “أوراق اعتمادي الأصلية والبراءة القنصلية كقنصل عام في القدس إلى الرئيس عباس”.

وردا على أسئلة وسائل الإعلام عن إعادة افتتاح القنصلية السعودية في القدس، قال: “نأمل أن يكون ذلك”، مشيرا إلى أن المملكة كان لها سابقا قنصلية في الشيخ جراح بالقدس.

نايف السديري: تربطنا علاقات تاريخية مع دولة فلسطين، ونسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/CbT5rfpGmc — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 26, 2023

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها لدى فلسطين، علما أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، حيث كانت الضفة بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك.

بدوره، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالسفير السعودي، وقال “تأتي الزيارة الهامة اليوم لتعزيز العلاقات مع أشقائنا في السعودية”.

ووصف المالكي تعيين السفير “بالخطوة المرحب بها” مضيفا: “نحن على ثقة بالمواقف السعودية وقرارات قيادتها”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل السديري، وهو أول سفير للسعودية لدى فلسطين، إلى الضفة الغربية عبر معبر “الكرامة” (اللنبي) قادما من الأردن في زيارة رسمية.

وتستمر زيارة السفير والوفد المرافق حتى الأربعاء، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن المملكة عينت السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وذكرت الوكالة آنذاك أن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.

تعليقات إسرائيلية

تزامنا مع مساعي التطبيع ووصول سفير السعودية الجديد نايف السديري لرام الله اليوم الثلاثاء قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن توسيع دائرة السلام فرصة تاريخية مؤكدا التزامه بذلك وسط حفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل.

وخلال مشاركته في احتفالية خاصة لاستذكار ضحايا حرب 1973 قال نتنياهو أيضا إن السلام مع السعودية سيدفع دولا كثيرة للاقتداء بها وتابع “نعمل بمثابرة مع صديقتنا الولايات المتحدة على تحقيق السلام وتعزيز أمننا ونحن كشعب، من علمانيين ومتدينين يمين ويسار يهودا وغير يهود كافتهم، أثبتوا أن المشترك أكبر مما يفرّق بينهم وبحال فرضت علينا معركة سينتصر المشترك بيننا وفي لحظة الامتحان نعرف كيف نقف شعبا موحدا والكل يعلم أن ماض واحد لنا ولا شك لدي أن مستقبلا مشتركا أيضا لنا”.

كما اعتبر وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهن زيارة السديري لرام الله اليوم مؤشّرا على جدية المساعي السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل مذكّرا بتصريحات ولي عهدها محمد بن سلمان في مقابلته مع شبكة “فوكس نيوز” بأننا نقترب يوميا من التطبيع مع إسرائيل وبأن إيران تهديد إقليمي.

واعتبر كوهن التطبيع مع السعودية حدثا تاريخيا لأنه “سيفتح الباب أمام سلام بين إسرائيل وبين العالم الإسلامي”. وهل هذا السلام أهم من السلام مع مصر والأردن؟ على هذا السؤال أجاب كوهن: “مصر مهمة والأردن جيراننا لكن السلام مع السعودية سيضع حدا للصراع العربي – الإسرائيلي”.

كما قال كوهن إن التاريخ المتوقع لتوقيع اتفاق تطبيع مع السعودية سيكون قبيل نهاية الربيع القادم لافتا لوجود تفاصيل ينبغي التوافق عليها. وردا على سؤال حول إمكانيات التعايش مع نووي سعودي قال كوهن “هدفنا الأهم حفظ أمن إسرائيل وتعزيزه وربما نجد حلولا لذلك من خلال ضمانات أمريكية ورقابة مشددة على المشروع النووي في السعودية وهذا كله الآن قيد البحث”.

وبشأن القضية الفلسطينية أوضح كوهن أن الفلسطينيين “لا يشكلّون عائقا أمام اتفاق التطبيع والسلام مع السعودية وأن إسرائيل معنية بتحسين شروط رفاهيتهم”.

(وكالات)