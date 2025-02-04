سياسة | عربي | فلسطين

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يؤكد ضرورة “احترام” إرادة الفلسطينيين في العيش في غزة

4 - فبراير - 2025

حجم الخط
2

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الثلاثاء إن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه ينبغي إعادة توطين سكان القطاع في مكان آخر “بشكل دائم”.

وصرّح رياض منصور “وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه، وأعتقد أن القادة والناس يجب أن يحترموا رغبة الشعب الفلسطيني”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عمر علي:
    فبراير 5, 2025 الساعة 2:42 ص

    المطلوب منك يا ممثل فلسطين أن تطلب عقد اجتماع للمجموعة العربية في الامم المتحدة وان تطلب المجموعة العربية عقد اجتماع لمجلس الأمن للمطالبة بانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واذا استخدمت اي من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن حق النقض فيجب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لاصدار قرار لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم وللمطالبة بانسحاب اسراءيل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلّة

    رد
  2. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    فبراير 5, 2025 الساعة 7:18 ص

    البندقيه العملية العلميه المحنكه هي آلتي تفرض حقوقها من أي غاضب مجرم استعمارية صهيوامريكانبيريطنوفرنسالمني….
    سكوت الأنظمة العربية وخيانتهم من أجل العرش الذليل. ساهم في فناء الشرف لهذه الأنظمة
    نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم وانسانيتهم فلسطين المنكوبه تنتظركم فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف يزول الغطرسة الصهيونية الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الديانه اليهوديه المحترمه

    رد

أخبار ذات صلة

سموتريتش يكشف عن “ضوء أخضر” أمريكي لتحويل غزة إلى مدينة سياحية
22 - يوليو - 2025
إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
16 - مايو - 2025
قطر تؤكد توافقها مع مصر على مركزية القضية الفلسطينية ودعم جهود المصالحة وإعمار غزة
14 - أبريل - 2025
الرئيس الصومالي لـ”القدس العربي”: نرفض تهجير الفلسطينيين وأرض الصومال جزء من الوطن
12 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية