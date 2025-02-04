السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يؤكد ضرورة “احترام” إرادة الفلسطينيين في العيش في غزة

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الثلاثاء إن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه ينبغي إعادة توطين سكان القطاع في مكان آخر “بشكل دائم”.
وصرّح رياض منصور “وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه، وأعتقد أن القادة والناس يجب أن يحترموا رغبة الشعب الفلسطيني”.
(أ ف ب)
المطلوب منك يا ممثل فلسطين أن تطلب عقد اجتماع للمجموعة العربية في الامم المتحدة وان تطلب المجموعة العربية عقد اجتماع لمجلس الأمن للمطالبة بانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واذا استخدمت اي من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن حق النقض فيجب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لاصدار قرار لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم وللمطالبة بانسحاب اسراءيل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلّة
البندقيه العملية العلميه المحنكه هي آلتي تفرض حقوقها من أي غاضب مجرم استعمارية صهيوامريكانبيريطنوفرنسالمني….
سكوت الأنظمة العربية وخيانتهم من أجل العرش الذليل. ساهم في فناء الشرف لهذه الأنظمة
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم وانسانيتهم فلسطين المنكوبه تنتظركم فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف يزول الغطرسة الصهيونية الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الديانه اليهوديه المحترمه