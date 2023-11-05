السفير الفلسطيني في الجزائر يتهم إسرائيل بتنفيذ مخطط تهجير قديم.. وسياسيون يجددون التضامن ويعلقون على خطاب نصر الله

الجزائر- “القدس العربي”:

أفاد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، بأن العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة لم يأت صدفة، بل يدخل ضمن خطة تهجير قديمة هدفها العمل على إفراغ فلسطين من شعبها. يأتي ذلك في وقت تواصل مختلف الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية الجزائرية حملة التضامن الواسعة مع فلسطين.

وقال أبو عطية في ندوة نظمها التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب الموالاة في الجزائر، إن “الكيان الصهيوني ليس لديه مشروع يقدمه للعالم إلا خيار الحرب والاحتلال“، لافتا أن عدوانه الحالي على قطاع غزة “لم يأت صدفة، بل إنها خطط استراتيجية قديمة للكيان ولجيشه الذي يبحث عن الوقت المناسب لتنفيذها”.

ويرى أبو عيطة أن هذه الخطط “تتمركز في تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، حيث اعتقد الاحتلال أنه لاحت إليه الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة غير المسبوقة في التاريخ، وأنها فرصة لأن يقتلع شعبا من أرضه ونقله إلى أرض دولة أخرى، وهو المشروع التصفوي الذي لن يقبل به العرب إطلاقا”.

ويرى السفير أن العرب لديهم مشروع سلام، بينما الكيان الصهيوني “ليس لديه ما يقدمه للعالم إلا خيار الحرب والاحتلال وهذا هو مشروعه”. وأبرز في هذا السياق ما كانت الجزائر قد دعت إليه في مرافعة الرئيس عبد المجيد تبون، من على منصة الأمم المتحدة للمطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة غير منقوصة وحقه في إقامة دولته المستقلة، ودعوتها أيضا إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأكيد على دعم المقاومة

وحرص الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، على تأكيد دعم المقاومة انسجاما مع الموقف الوطني بهذا الشأن. وقال إن عملية “طوفان الأقصى”، “ستخلد حتما كمحطة استراتيجية في إطار النضال والكفاح الفلسطيني من أجل التحرر الشامل والعودة”، مبرزا ملاحم الصمود والتضحية والثبات على الأرض ورفض التهجير.

ويعتزم التجمع الوطني الديمقراطي العمل على تأسيس مرصد دولي لمساندة القضية الفلسطينية، يتولى تنسيق جهود المجتمع المدني في شتى أرجاء العالم لصالحها. وجاء هذا الاقتراح ضمن مشروع توصيات أنجزه “مرصد التحليل والاستشراف” التابع للحزب، خلال ورشة مفتوحة بين إطاراته ونخبه عن كيفية مساندة القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين أمام هذا العدوان والإبادة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحقهم.

كما يحث المشروع في توصياته كذلك البنوك العربية والإسلامية والجمعيات الخيرية العالمية، على إنشاء صندوق لإعادة بناء المدارس والمكتبات والمستشفيات والمرافق الأساسية، بهدف إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين ساكنيه من العيش الكريم. وتم دعوة ممثلي الفصائل الفلسطينية لإثراء التوصيات بغرض الخروج بورقة طريق عن كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة.

وفي السياق، أكد رئيس حزب “صوت الشعب”، لمين عصماني، أن القضية الفلسطينية “هي من ثوابت الشعب الجزائري غير القابلة للتغيير”، واصفا ما يعيشه الشعب الفلسطيني بأنه “إبادة جماعية وتطهير عرقي”. كما دعا شعوب العالم والشعوب الاسلامية والعربية خاصة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لوقف هذا العدوان الصهيوني الخطير على قطاع غزة.

وأبرز ممثل الجالية الجزائرية في مرسيليا عن حزب “صوت الشعب”، يوسف عبون، أن الجالية الجزائرية في فرنسا لا تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية من خلال الوقفات والمسيرات المنددة بالعدوان الصهيوني الخطير على الفلسطينيين في قطاع غزة.

أشكال الدعم للمقاومة

وخارج السياق التضامني، استرعى خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الاهتمام في الجزائر، بين منتقد لمضمونه المتحفظ على خوض المعركة، وبين مرحب به كمكمل لدورها في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة.

وفي هذا الصدد، دعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، القيادات الحزبية الإسلامية في الجزائر والعالم العربي للعمل على التغيير الشامل في الدول العربية العاجزة عن مساعدة فلسطين بدل الاستغراق في تحليل الموقفين الإيراني والتركي.

وطالب مقري في تدوينة له القيادات الحزبية الإسلامية بعدم الدخول في مناقشات لا معنى لها “بنفس طائفي مقيت ضد إيران وحزب الله، أو دعم لهما دون بصيرة ودون مراعاة آلام من ظلموا منهما في سوريا والعراق واليمن، أو بخلفية سياسية ملوثة بالنزعة القومية أو بسموم توجهات الأنظمة العربية ضد تركيا، أو بانبطاح للنظام التركي لأسباب اللجوء أو لأسباب طائفية أو لدوافع الأحلام غير الواقعية مما يرجى من أردوغان”.

وذكر أنه بدلا من كل هذا “يجب أن يتجه كفاحنا وإبداعنا وتضحياتنا من أجل التغيير الشامل في بلداننا العربية، فهي أساس الداء”.

وكان مقري في رسالة وجهها للرئيس عبد المجيد تبون، قد دعا لأن ترفع الجزائر سقف دعمها للقضية الفلسطينية، وهي تملك الوسائل لذلك، لتجعل نفسها في ريادة الدول العربية، مشيرا إلى أنها “ستكبر بهذه القضية لو فعلت ويرتفع شأنها. فالعالم سيتغير، وسيتغير لصالح فلسطين، ولصالح المعسكر الذي سيكون مع المقاومة الفلسطينية”.

وشدد مقري على ضرورة “خروج الجزائر من المبادرة العربية لحل الدولتين، إذ المبادرة ظالمة تشبه طلب ديغول للثوار النوفمبريين بالتخلي عن الصحراء الجزائرية، وهي مبادرة لا مستقبل لها، لا يؤمن الصهاينة أنفسهم بها”.

وطالب صراحة من الرئيس “بالعمل على التخطيط والإنجاز من أجل المشاركة في تحرير المسجد الأقصى وفلسطين بمختلف الوسائل، ومنها المساهمة العسكرية على نحو ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة لصالح الثورة الجزائرية بالأمس، وعلى نحو ما تقوم به إيران مشكورة لصالح المقاومة اليوم، وتشجيع الدول العربية والإسلامية السنية على ذلك، ليكون التحرير القادم القريب بحول الله إنجازا للأمة الإسلامية كلها”، وفق ما قال.