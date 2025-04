الجمعية العامة للأمم المتحدة تستجوب أمريكا بشأن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار في غزة – (فيديوهات)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أكثر من 75 دولة أُدرجت على قائمة المتحدثين الذين سيطرحون مواقفهم من مسألة استخدام الولايات المتحدة الفيتو مؤخرا ضد مشروع القرار الجزائري الذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة يوم 22 شباط/ فبراير الماضي حيث حصل على 13 صوتا إيجابيا بينما صوتت المملكة المتحدة ب “امتناع”.

وقد بدأت مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الإثنين حول استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي بناء على قرار كانت الجمعية العامة قد اعتمدته عام 2022 لمساءلة أي عضو دائم يستخدم الفيتو في مجلس الأمن في غضون عشرة أيام عمل بعد استخدام الفيتو.

رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، كان أول المتحدثين حيث قال إن الوضع في غزة كارثي وغير معقول ومخجل، معبرا عن الصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة.

كما عبر عن القلق العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية، مرددا ما قاله منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، بأن “أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل على حافة الموت”.

وأضاف: “لذلك فإنني أدعو بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء”.

وجدد فرانسيس المطالبة بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوقف القصف الآن، وامتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وضمان الوصول الكامل ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقال رئيس الجمعية العامة “إنه بعد مرور 150 يوما من العنف والدمار واليأس وتجريد الناس من إنسانيتهم، فإنه في كل يوم، يستمر هذا الواقع المؤلم في ترسيخ الشعور بالإحباط وخيبة الأمل، خاصة لدى أولئك الذين يقعون في مرمى النيران والذين يتطلعون إلى الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للخير”. وأضاف أنه “كل يوم يمر يهدد بتعميق فشلنا في الوفاء بالتزاماتنا وواجباتنا الأخلاقية. وكل خسارة في الأرواح تزيد من وصمة عار ضميرنا الجماعي، ودعا إلى العمل بعزم وإلحاح على بذل جهد أكبر لإنهاء هذا الصراع على الفور وإرساء أسس مستقبل يمكن أن تتعايش فيه إسرائيل ودولة فلسطين بسلام”.

السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، قال في مداخلته خلال الجلسة إن “التهديد الأكبر للأمن والسلم الدوليين هو ارتكاب الفظائع… ولمدة خمسة أشهر فإن إسرائيل مستمرة بارتكاب الفظائع دون مساءلة أو ردع.” وتوقف عند استخدام الولايات المتحدة الفيتو لأكثر من مرة (أربع مرات منذ أكتوبر ضد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية منها ثلاث ضد مشاريع قرارات وواحد ضد تعديل على مشروع قرار طالب كذلك بوقف إطلاق النار).

ودعا السفير الفلسطيني إلى ضرورة “وضع حد لجرائم الحرب.. والإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في غزة.” واتهم إسرائيل باستخدام “التجويع كسلاح حرب، بالإضافة إلى القصف والإعدامات الميدانية وغيرها من آليات الحرب التي تستخدمها لتهجير 2.2 مليون شخص في غزة.”

وأشار إلى وفاة الطفلين محمود فتوح ويزن الكفارنة بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد وسلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل. ورفع السفير الفلسطيني صورة يزن الذي توفي وشدد على أن أعداد الذين يموتون بسبب التجويع غير معروفة بالضبط ولكنها في ارتفاع. وطالب بوقف إطلاق نار فوري.

وأكد على دعم بلاده للمبادرة “الفرنسية المكسيكية بشأن عدم استخدام الدول دائمة العضوية الفيتو في حالات جرائم الحرب والجرائم البشعة واسعة النطاق.” وقال “لو كانت هذه المبادئ قد احترمت لكان مجلس الأمن قد تمكن من تبني قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، كما فعلت الجمعية العامة، لكان من الممكن أن يوقف العنف المروع الذي يعاني منه أكثر من مليوني فلسطيني لأكثر من خمسة أشهر.”

وأضاف منصور قائلا: “إن أطفالنا ليسوا أقل قيمة وأرواحهم ليست أقل قداسة من أرواح الأطفال الآخرين وشعبنا ليس أقل من الشعوب الأخرى…إن القضاء على انسانيتنا يهدف إلى جعل قتل شعبنا مقبولاً بشكل أكبر.” ولفت الانتباه إلى وجود تضامن واسع النطاق مع الفلسطينيين وقضيتهم حول العالم واستمرار الاحتجاجات ضد الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين. وأكد في الوقت ذاته أن هناك من يرى الفلسطينيين وحياتهم “أقل قيمة” من حياة الآخرين، والإسرائيليين على وجه التحديد.

نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، علل استخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الجزائري لأنه ما كان ليحقق “هدف السلام المستدام” مدعياً أن مشروع وقف إطلاق النار لأسباب انسانية سيضر بهذا الهدف كما سيعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده، بالتعاون مع مصر وقطر، للتوصل لهدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن. وشدد على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا السياق. ولم يشرح الدبلوماسي الأميركي كيف يمكن لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أن يهدد جهود بلاده. وأشار إلى توزيع بلاده لمسودة مشروع قرار تدعو إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن وإدانة حماس.”

وذكر وود أن الوقف المؤقت لإطلاق النار سيسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ويوقف المعاناة الواسعة للكثيرين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قال “إنهم عالقون في تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه حركة حماس”، وسيساعد في توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. وقال إن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع بقية أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، حتى “يدين المجلس أخيرا حماس للاعتداءات المروعة التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

