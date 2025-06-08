سياسة | دولي

السفينة مادلين على بعد أميال من غزة

منذ 57 دقيقة

سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية

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غزة: أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، بأن السفينة “مادلين” على بعد أميال من غزة.

وقالت اللجنة ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “النشطاء على متن مادلين” يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين: “أنتم لستم وحدكم”.

وأضافت: “وجوههم تواجه الريح، وقلوبهم معلقة بصرخات غزة”، مشيرة إلى أن “المهمة تقترب من لحظة الحقيقة”.

وكانت السفينة “مادلين” التابعة لتحالف أسطول الحرية أبحرت من صقلية، يوم الأحد الماضي، وعلى متنها مجموعة مؤلفة من 12 ناشطاً. ويقولون إنهم يريدون جلب إمدادات إغاثة تشمل غذاء الأطفال والدواء للأشخاص المحتاجين في قطاع غزة. ويرغبون، في نفس الوقت، أن يلفتوا الانتباه الدولي إلى الوضع الإنساني على الأرض.

( د ب أ)

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