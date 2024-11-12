السلطات الألمانية تنسب لمراهق خططاً لهجوم “بدوافع إسلامية”

فلنسبورغ/إلمسهورن: أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم، الثلاثاء، في فلنسبورغ، أن خطط الهجوم، المتهم بها مراهق (17 عاماً) في ولاية شليزفيج-هولشتاين، والمحتجز منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ذات دوافع إسلامية.

(د ب أ)