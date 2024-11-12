سياسة | دولي | أوروبا

السلطات الألمانية تنسب لمراهق خططاً لهجوم “بدوافع إسلامية”

12 - نوفمبر - 2024

صورة من الأرشيف لرجال أمن ألمان. ا ف ب

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فلنسبورغ/إلمسهورن: أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم، الثلاثاء، في فلنسبورغ، أن خطط الهجوم، المتهم بها مراهق (17 عاماً) في ولاية شليزفيج-هولشتاين، والمحتجز منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ذات دوافع إسلامية.

(د ب أ)

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  1. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 10:04 ص

    مثل هذه الأفعال يجب أن تفحص جيدا لأنها لا تصب إلا في مصلحة إسرائيل, كل عملية من هذا النوع في أي مكان من العالم لا تزيد الرأي العام الدولي إلا غضبا وحقدا وخنقا لحقوق العرب والمسلمين, في الكفة الأخرى ترفع لغة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت, غزة مثال حي عليها.
    يجب أن يتجرأ الجميع على الإعلان عن معارضته لمثل هذه الأشياء, ليس دفاعا عن الألمان أو غيرهم, لكن فقط لأنها ليست في مصلحتهم ليست ذات معنى وليس وراءها فائدة سوى التضييق على الجميع وإنزال مرتبته الإنسانية إلى الحضيض.
    شخصيا ضد هذه الأفعال الموجهة ضد الأبرياء.

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