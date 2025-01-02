السلطات الأمريكية ترجّح “الإرهاب” كدافع لعملية دهس أودت بـ15 شخصا في نيو أورلينز

نيو أورليانز – الولايات المتحدة: يحقق مكتب الحقيقات الفدرالي الخميس بالهجوم الذي نفذه دهسا عنصر سابق في الجيش الأمريكي عُثر على راية تنظيم الدولة الإسلامية بحوزته، وتعمّد قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص حشدا يحتفل بحلول رأس السنة في نيو أورلينز الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤولين.

وعرّف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عن المهاجم على أنه شمس الدين جبار، وهو أمريكي في الثانية والأربعين يتحدر من تكساس. وعمل في مجال العقارات في هيوستن وكان متخصصا بتكنولوجيا المعلومات في الجيش.

ووصفت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك جبار بأنه “إرهابي” وأفاد “إف بي آي” بأنه تم العثور على “راية تنظيم “الدولة”في المركبة”.

وقال السائح إيثان آيرسمان (20 عاما) لفرانس برس في نيو أورلينز “كان الأمر مخيفا. بكيت كثيرا”.

كان آيرسمان من بين الحشود التي زارت المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للاحتفال برأس السنة ولفت الى أنه كان في شارع بوربون الشهير حيث وقع الهجوم.

وأفاد بأن شقيقه أيقظه لاحقا بعدما سمع أصوات إطلاق النار وسيارة مسرعة.

وشاهد وشقيقه من نافذة المنزل الذي استأجراه “بعض الجثث”.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الاعتداء بـ”المشين” أن جبار نشر تسجيلات مصورة على الإنترنت قبل “الإشارة إلى أنه استلهم من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأفاد بايدن بأن وكالات إنفاذ القانون تحقق في أي علاقات محتملة بين الهجوم والانفجار الذي وقع في وقت لاحق الأربعاء في شاحنة تيسلا خارج فندق يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس وأسفر عن مقتل شخص. لكنه لفت إلى أنه لم يتم تحديد وجود أي صلة بين الحادثتين حتى الآن.

وذكر مسؤولون أن السلطات تجري عملية بحث. وقالت إليثيا دانكان من الشرطة الفدرالية “لا نعتقد أنّ جبّار مسؤول بمفرده” عن الاعتداء.

“مطاردة”

وصرّح حاكم لويزيانا جيف لاندري “نقوم بمطاردة لأشخاص سيئين”.

وأوضح “إف بي آي” أنه يجري عمليات تفتيش بناء على مذكرات في نيو أورلينز “وولايات أخرى”. وذكر مكتب “إف بي آي” في هيوستن في وقت سابق أنه يقوم بنشاطات “على صلة” بهجوم نيو أورليانز.

وأفاد ناطق باسم “إف بي آي” بأن 15 شخصا قتلوا في الاعتداء، وذلك نقلا عن مكتب الطبيب الشرعي في نيو أورلينز.

ومن بين القتلى نكيارا شيين ديدو (18 عاما) التي أنهت دراستها الثانوية العام الماضي وكان من المقرر أن تبدأ دراسة التمريض هذا الشهر، بحسب ما أفاد الإعلام الأميركي.

وقالت والدتها ميليسا لموقع “نولا.كوم” الإخباري إن ابنتها قدمت إلى نيو أورلينز من غالف بورت في ميسيسيبي رفقة أحد أقاربها وأصدقائها للاحتفال برأس السنة.

وقتل ريجي غانتر، وهو مدير مستودع وأب لطفلين يبلغ 37 عاما، في الهجوم، بحسب ما ذكرت نيويورك تايمز نقلا عن أحد أقاربه.

وذكرت الصحيفة أيضا أن تايغر بيخ، لاعب كرة القدم السابق في “جامعة برينستون”، من بين القتلى.

هدف لارتكاب “مجزرة”

وقع الهجوم قرابة الساعة 3,15 فجرا (09,15 بتوقيت غرينتش) قرب شارع بوربن في الحي التاريخي والسياحي الشهير المعروف باسم “الحي الفرنسي” الذي كان مكتظا بالمحتفلين ببدء العام 2025.

دهس المشتبه به الذي كان يقود شاحنة صغيرة كهربائية من نوع “فورد إف-150” حشدا قبل أن يترجل منها. وقتل في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة الذين جرح اثنان منهم. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه عثر على قنبلتين يدويتي الصنع وأبطل مفعولهما.

وقالت كيركباتريك للصحافيين إن السائق قاد مركبته “بسرعة كبيرة جدا” و”بشكل متعّمد للغاية” وكان “عازما على التسبب بالمجزرة والأضرار التي تسبب بها”.

كشفت وزارة الدفاع أن جبار خدم في الجيش كمتخصص في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات من 2007 حتى 2015 ومن ثم في قوات الاحتياط حتى العام 2020.

وأُرسل إلى أفغانستان من شباط/فبراير 2009 حتى كانون الثاني/يناير 2010، بحسب ناطق باسم الجيش.

تم استئجار المركبتين في كلا الحادثتين من طريق تطبيق “تورو” الشهير. وأشار قائد شرطة لاس فيغاس إلى أن هذه “صدفة… سيتعين علينا مواصلة التحقيق بشأنها”.

وأكد ناطق باسم التطبيق الذي يستخدمه الملايين في أنحاء الولايات المتحدة، أن الشركة تتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

وقال “لا نعتقد أن أيا من الشخصين اللذين استأجرا السيارتين… كانت لديه خلفية جنائية يمكن بناء عليها تحديده كمصدر تهديد أمني”.

رعب في حي شهير

في الساعات الأولى من أول يوم في السنة، احتشد المحتفلون في “الحي الفرنسي” المعروف بحاناته ومطاعمه وتاريخه في ما يتعلق بموسيقى الجاز وحفلاته لمناسبة “ماردي غرا”.

وقال زيون بارسونز، وهو شاهد عيان، إن الاحتفالات تحوّلت إلى مشهد رعب.

وأفاد شبكة “سي إن إن” “أفضل طريقة لوصف ما حدث هو أنها ساحة حرب… كان الناس مرعوبين، يركضون ويصرخون”، متحدثا عن “جثث ودماء”.

وروى شاهد آخر هو جيمي كوثران لشبكة “إيه بي سي” أنه ركض مع أصدقائه نحو مبنى لحماية أنفسهم وصعدوا إلى إحدى شرفاته وشاهدوا ما كان يحصل في الأسفل.

وقال “ما رأيناه كان جنونيا. كأنه مشهد من فيلم (…) أحصينا على الفور عشر ضحايا، كان من الواضح أن ستا منهم لقوا حتفهم فيما الآخرون يصرخون مع عدم وجود أحد” لمساعدتهم.

وتعد نيو أورلينز من الوجهات السياحية الأشهر في الولايات المتحدة وتستضيف مباراة “السوبر بول” الشهر المقبل.

(وكالات)