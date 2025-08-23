السلطات الأمريكية تطلق سراح رجل سلفادوري تحول إلى رمز لمواجهة حملة ترامب لترحيل المهاجرين

واشنطن: أطلقت السلطات الأميركية سراح مهاجر سلفادوري الجمعة بعد ترحيله خارج البلاد ثم إعادته وسجنه بتهمة تهريب البشر، وفق ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب ب”تسهيل” عودة كيلمار أبريغو غارسيا عقب ترحيله في آذار/مارس مع نحو 200 شخص إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

وزعمت الإدارة الأميركية حينها أن معظم المهاجرين الذين تم ترحيلهم على وجه السرعة أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية المصنفة منظمة أرهابية أجنبية في واشنطن.

لكن محامي وزارة العدل الأميركية اعترفوا بأن أبريغو غارسيا الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2019 والمتزوج من أميركية، تم ترحيله بسبب “خطأ إداري”.

وفي حزيران/يونيو جرت إعادته إلى الولايات المتحدة، لكن لدى وصوله وُجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر وسُجن في ولاية تينيسي قبل أن يأمر قاض الجمعة بإطلاق سراحه.

وقال محاميه شون هاكر في بيان “اليوم، أصبح كيلمار أبريغو غارسيا حرا”.

أضاف “إنه في طريقه إلى عائلته في مريلاند بعد اعتقاله وترحيله بشكل غير قانوني ثم سجنه، كل ذلك بسبب هجوم الحكومة الانتقامي على رجل تحلى بالشجاعة لمواجهة اعتداء الإدارة المستمر على سيادة القانون”.

وتحولت هذه القضية إلى رمز لحملة ترامب على الهجرة غير الشرعية.

ورد البيت الأبيض على إطلاق سراح أبريغو غارسيا ببيان وصفه فيه بأنه “مجرم ومهاجر غير شرعي ومعنف زوجته”، وعضو في عصابة ام اس-13 السلفادورية وأنه “سيواجه العدالة على جرائمه”.

وكتبت نائبة المتحدث باسم البيت الابيض أبيغيل جاكسون على منصة اكس “إنّ تدخل هذا القاضي اليساري لإعادته إلى الشارع يعد إهانة لضحاياه”.

ولكن ربما لا تنتهي القصة هنا بالنسبة للمهاجر السلفادوري الذي يمكن لإدارة ترامب أن تبدأ إجراءات جديدة في مريلاند لترحيله إلى دولة ثالثة بموجب حكم صادر عن محكمة فدرالية في تموز/يوليو.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الأمن الداخلي أبلغت فريقه القانوني بأنه عليه الحضور لمقابلة مسؤولي الهجرة في بالتيمور الاثنين، مرجحة أن يتم ترحيله إلى أوغندا.

