السلطات الأمريكية تعتقل عشرات المهاجرين خلال مداهمات مفاجئة في لوس أنجلوس- (فيديوهات)

لوس أنجلوس- “القدس العربي”: في سلسلة مداهمات مفاجئة نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية صباح الجمعة، أوقفت فرق تابعة لوكالة التحقيقات الأمنية المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي (HSI) عشرات الأشخاص في مناطق متفرقة من مدينة لوس أنجلوس، وسط احتجاجات واسعة من نشطاء مؤيدين لحقوق المهاجرين.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تطبيق Citizen عناصر أمن ملثمين يرتدون سترات تحمل شعار HSI وهم يقتادون محتجزين من أحد فروع متجر “هوم ديبو” في منطقة ويست ليك قرب وسط المدينة.

حاول نشطاء الهجرة التدخل لوقف الاعتقالات دون جدوى، فيما غادرت القوة الأمنية المكان قبيل الساعة العاشرة صباحًا، وفق ما أفادت به قناة KTLA.

المداهمات لم تقتصر على “هوم ديبو”، إذ نفذ العملاء الفيدراليون عمليات مشابهة في موقعين تابعين لشركة “أمبيانس أباريل” في منطقة “فاشن ديستريكت”، حيث تم احتجاز نحو عشرين شخصًا، وفق مراسل القناة من مروحية Sky5.

وفي موقع على شارع “تاون أفينيو”، تجمهر العشرات من المتظاهرين في محاولة لعرقلة عمل الشرطة، وسقط أحد المحتجين أثناء محاولته منع سيارة تابعة للقوات من مغادرة المكان.

ورغم نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات الاعتقال، رفض متحدث باسم وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، تأكيد أو نفي وجود عمليات جارية.

وقال في بيان مقتضب إن “الوكالة تعلن نتائج العمليات عندما يكون ذلك مناسبًا”، مضيفًا أن “أي شخص ينتهك قوانين الهجرة في الولايات المتحدة قد يكون عرضة للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل بصرف النظر عن جنسيته”.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركته في المداهمات، مشيرًا إلى أن العملية تشمل مدنًا عدة عبر البلاد بتوجيه من وزير العدل الأمريكي، وأضاف أن الدعم يشمل عناصر SWAT، ومحللي الاستخبارات، والدعم التقني، بحسب طبيعة الحاجة في كل منطقة.

من جهته، سعى قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إلى النأي بشرطته عن العملية، مؤكدًا في بيان أن الشرطة المحلية “لا تشارك في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية”، وشدد على أن “شرطة لوس أنجلوس لن تشارك في حملات ترحيل جماعي، ولن تحاول التحقق من الوضع القانوني لأي شخص… نريد أن يشعر الجميع، بما في ذلك مجتمعات المهاجرين، بالأمان عند الاتصال بالشرطة”.

لكن هذه التصريحات لم تقنع منتقدي الشرطة، حيث نشر حساب “مجلس مدينة الشعب – لوس أنجلوس”، المعروف بمواقفه اليسارية، منشورًا يتهم فيه شرطة المدينة بالتواطؤ مع السلطات الفيدرالية عبر تأمين محيط مصنع “أمبيانس” خلال المداهمات.

وكتب الحساب: “مثال آخر واضح على تعاون شرطة لوس أنجلوس وبلدية المدينة مع إدارة الهجرة الفيدرالية. ما يسمى بمدينة الملاذ ليس سوى كذبة!”، مضيفًا أن “صمت العمدة كارين باس هو تأييد ضمني لما يحدث”.