السلطات الأمريكية تعتقل 800 مهاجر “غير نظامي” في ولاية فلوريدا خلال أيام- (صور)

فلوريدا- “القدس العربي”: أعلنت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون في فلوريدا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن تنفيذ ما يقرب من 800 عملية إنفاذ لقوانين الهجرة استمرت لعدة أيام.

ووصفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عملية TidalWave بأنها “عملية ناجحة للغاية”، مشيرةً إلى الشراكة الفريدة بين السلطات المحلية والفيدرالية.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة X، إلى جانب صور من العملية: “في شراكة هي الأولى من نوعها بين شركاء الولاية والحكومة الفيدرالية، اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك في ميامي ووكالات إنفاذ القانون في فلوريدا ما يقرب من 800 مهاجر غير شرعي هذا الأسبوع خلال الأيام الأربعة الأولى من عملية TidalWave – ، وهي حملة ضخمة متعددة الوكالات لتطبيق قوانين الهجرة”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

كما أشاد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس (جمهوري)، بالجهود المشتركة في منشور يوم السبت، واصفًا إياها بأنها “مثال على الشراكة بين فلوريدا ووزارة الأمن الداخلي لتحقيق نتائج كبيرة في إنفاذ قوانين الهجرة والترحيل”.

Operation Tidal Wave is an example of FL and DHS partnering to deliver big results on immigration enforcement and deportations… https://t.co/AgMGAF61hx

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 26, 2025