السلطات الأمريكية تمنع الناشط الفلسطيني محمود خليل من حضور ولادة ابنه

واشنطن- “القدس العربي”: رُزق الناشط الحقوقي الفلسطيني محمود خليل بمولوده الأول يوم الإثنين، دون أن يُسمح له بحضور لحظة الولادة، بعدما رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) طلب الإفراج المؤقت عنه، في قرار وصفته زوجته بأنه “عمل متعمّد من أعمال القسوة”.

وفي بيان أصدرته مساء الإثنين، قالت زوجته نور عبد الله: “رحّبت بابننا إلى العالم اليوم بدون أن يكون محمود بجانبي، لأن إدارة الهجرة والجمارك رفضت السماح له بالحضور شخصيًا”.

Mahmoud Khalil’s wife, Dr. Noor Abdalla, gave birth to their first child today, a baby boy.

From her statement: “My son and I should not be navigating his first days on earth without Mahmoud. ICE and the Trump administration have stolen these precious moments from our family…” pic.twitter.com/3OzHNEJ1bK

— Molly Crane-Newman (@molcranenewman) April 21, 2025