السلطات الأمريكية تهدد بوقف تمويل جامعة هارفرد بسبب الحراك المناصر لفلسطين

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو/أيار المقبل. وقبل يومين، كشف موقع أكسيوس الإخباري، أن ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو/أيار في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية.

وقال ترامب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، أن الحكومة ستعيد النظر في التمويل الممنوح لجامعة هارفرد والبالغ 9 مليارات دولار، على خلفية اتهامات بـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي متعلقة بالحراك المناصر للفلسطينيين، وذلك بعد سحب ملايين الدولارات من جامعة كولومبيا التي شهدت أيضاً احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين.

والجامعة التالية بعد كولومبيا، على لائحة ترامب هي هارفارد، حيث سينظر المسؤولون في عقود بقيمة 255.6 مليون دولار بين هارفرد والحكومة، بالإضافة إلى 8,7 مليار دولار من التزامات المنح متعددة السنوات للمؤسسة المنضوية في رابطة آيفي ليغ للجامعات المرموقة.

وفي الأثناء، يستعد شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديون لصدمة اليوم الأربعاء مع ترقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية مشددة، في مرحلة جديدة من حربه التجارية التي ما زال يكتنفها الغموض. وتدرس جميع الدول خياراتها في انتظار معرفة ما سيقرره بالضبط الرئيس الأمريكي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “إننا منفتحون على التفاوض (…) لكن لدينا خطة قوية إذا اقتضى الأمر”.