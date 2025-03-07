السلطات الأمريكية: جين هاكمان توفي بسبب مرض بالقلب وزوجته توفيت بسبب فيروس هانتا قبل أسبوع

سانتا في ( نيو مكسيكو): كشفت السلطات الأمريكية يوم الجمعة أن الممثل جين هاكمان توفي بسبب مرض بالقلب بعد أسبوع كامل من وفاة زوجته بسبب إصابتها بفيروس هانتا في منزلهما في نيو مكسيكو، ومن المرجح أنه لم يكن على دراية بأنها ماتت لأنه كان في المراحل المتقدمة من مرض الزهايمر.

وقالت كبير الأطباء في مكتب الطبيب الشرعي الدكتورة هيذر غاريل إلى جانب مسؤولي الإطفاء والصحة الحكوميين في مؤتمر صحافي إنه تم التأكد من أن حالتي الوفاة كانتا بسبب أسباب طبيعية.

وقالت غاريل “السيد هاكمان أظهر أدلة على مرض الزهايمر المتقدم. كان في حالة صحية سيئة للغاية. كان يعاني من مرض شديد بالقلب، وأعتقد في النهاية أن هذا ما أدى إلى وفاته”.

ولم تشتبه السلطات في وقوع أي جريمة بعد اكتشاف جثتي هاكمان (95 عاما) وزوجته وبيتسي أراكاوا (65 عاما) في 26 فبراير/ شباط الماضي. وكانت الاختبارات الفورية للتسمم بأول أكسيد الكربون سلبية.

(أ ب)