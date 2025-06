السلطات الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 2 جراء انفجار في فيلادلفيا

فيلادلفيا: قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر انفجار أدى إلى تدمير عدة منازل في الجانب الشمالي من مدينة فيلادلفيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقا للسلطات الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء في فيلادلفيا إن رجال الإطفاء تعاملوا مع بلاغ عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل.

وذكر دانيال مكارتي، المدير التنفيذي للإدارة، أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة بنحو خمسة منازل، بما في ذلك انهيار بعض الهياكل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى بعد إنقاذهما. وأوضح مكارتي أن حالة أحد المصابين مستقرة، بينما الآخر في حالة حرجة.

ومن المتوقع أن تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.

وقال مكارتي: “أهم ما يشغلنا هو التأكد من استقرار المنازل المحيطة، ومنع انتشار هذا الخطر”. وأضاف: “هذه ستكون عملية طويلة تمتد طوال اليوم بالنسبة لإدارة إطفاء فيلادلفيا”.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الانفجار.

68 year old retired @PhillyPolice Officer working as Philadelphia School Safety Officer in marked school vehicle, shot multiple times in face & body on Columbus Blvd under Ben Franklin Bridge after road rage victims from 95 alerted him armed men in Hyundai aimed gun at them. 1/ pic.twitter.com/W4HvDNQhxW

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) June 29, 2025