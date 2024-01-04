السلطات الأمنية التونسية توقف صحافياً يعمل في قناة “الجزيرة” القطرية

من وقفة احتجاجية تونسية على انتهاكات حرية الصحافة- الأناضول

تونس: أوقفت السلطات الأمنية التونسية صحافياً يعمل في مكتب تلفزيون الجزيرة القطري في تونس، على ما أفاد مدير المكتب، الخميس.

وقال مدير مكتب تلفزيون “الجزيرة” في تونس لطفي الحاجي لوكالة فرانس برس: “تم اعتقال الزميل سمير ساسي الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس، بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه”.

وأضاف: “لم تفصح قوات الأمن له ولعائلته عن أسباب اعتقاله، والمحامون بصدد البحث عن مكان توقيفه”.

ولم تعلن السلطات الأمنية قرار التوقيف بعد.

ومكتب “الجزيرة” في تونس مغلق، منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيّد قراراً جعله يحتكر السلطات في البلاد، في 25 تموز/يوليو 2021، ولم تقدم السلطات التونسية آنذاك سبب قرار الغلق، بينما يواصل صحافيو التلفزيون العمل والقيام بتغطياتهم في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي، الإثنين، مذكرة توقيف في حق الصحافي المستقل زياد الهاني، بعد أن انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وفقاً لما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحرافاً خطيراً لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تنظّم تتبع الصحفيين جزائياً في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافياً، وفقاً للنقابة.

وتحذّر منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية”.

وسبق لمنظمات الحقوقية أن انتقدت مراراً “تراجع” الحريّات في تونس منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات في البلاد.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في حزيران/يونيو، عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصاً حرية الصحافة.

(أ ف ب)