السلطات الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي

باريس: أعلنت السلطات الأوروبية السبت أنها أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي بسبب “تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني”.

وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بيانا “يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران”، وذلك “حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر” في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.

وأكد البيان أن الوكالة “ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، بهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه مشغلي الطائرات في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتطور التهديد”.

وأتى الإعلان بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله “قتل” في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من حزب الله حول مصير أمينه العام بعد الغارة الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت مساء الجمعة بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي “المقر المركزي لحزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر مقرب من حزب الله في بيروت إن “الاتصال فقد” بنصر الله منذ مساء الجمعة، لكنه أضاف “خلال حرب تموز/ يوليو 2006، فقد الاتصال بنصر الله لمدة يومين، وسرى الاعتقاد بأنه قتل، لكنه خرج بعد ذلك بخطاب”.

(أ ف ب)