السلطات الأوكرانية تعلن إسقاط أكثر من 20 مسيّرة روسية استهدفت كييف

كييف: أعلنت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من عشرين مسيّرة روسية كانت تستهدف كييف فجر الأحد، متحدثة عن تسجيل إصابة واحدة جراء سقوط حطام.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف على حسابها في تلغرام “دخلت طائرات بلا طيار العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة. وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من عشرين طائرة بلا طيار معادية”.

وذكرت أنها ستعلن لاحقا العدد الدقيق للطائرات التي أسقِطت، من دون أن تُحدد ما إذا كانت كل تلك الطائرات قد دُمرت أثناء الطيران.

ووفقا للمصدر نفسه، تضررت شقة وسيارات بسبب سقوط حطام. وأصيب شخص واحد لكن حياته ليست في خطر، حسبما كتبت السلطات على تلغرام.

وسمعت صحافية في وكالة فرانس برس في كييف نحو عشرة انفجارات ليلا.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، إن حطام مسيّرات أسقطها الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مناطق سفياتوشينسكي وبوديلسكي وشيفتشنكيفسكي.

وذكر بوبكو على تلغرام أن حطاما سقط على مبنى سكني في شيفتشنكيفسكي بوسط كييف ولم يتسبب في وقوع إصابات لكنه أدى إلى اندلاع حريق أخمده مالكو المبنى.

في منطقة سفياتوشينسكي غربي العاصمة، تسبب حطام في نشوب حريق في سوفكي بارك، إحدى أشهر الحدائق العامة في المدينة، حسبما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام.

في بوديلسكي بوسط كييف، سقط حطام على مساحة مفتوحة، وعلى أثر ذلك عالج أطباء شخصا عانى نوبة “إجهاد حاد”، حسب كليتشكو.

وسقط أيضا حطام مشتعل على طريق في منطقة سولوميانسكي وفق رئيس البلدية.

(أ ف ب)