السلطات الأوكرانية: قتيل وعدد من الجرحى بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف- (فيديو)

حريق في مبنى إثر غارة روسية في خاركوف

كييف: قُتل شخص وأصيب اثنا عشر آخرون على الأقلّ في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينتي دنيبرو (وسط شرق) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وشُنت هذه الهجمات في وقت تسعى واشنطن لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مع تحذيرها من أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في تحديد مصير جهود السلام.

وقالت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا “ليلة أخرى من الرعب الروسي في أوكرانيا. مجددا، هاجمت مسيّرات معادية مباني سكنية عادية”.

Another night of Russian terror in Ukraine. Once again, enemy drones attacked ordinary residential buildings. In Kharkiv, dozens are injured, including children and a pregnant woman. In Dnipro, one person is dead. My condolences to the families and loved ones. As long as the… — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) April 30, 2025

وأدت هجمات بمسيّرات روسية إلى مقتل رجل يبلغ 53 عاما في مدينة دنيبرو بوسط البلاد، وفق ما أفاد حاكم الإقليم سيرغي ليساك.

⚡️💥 In addition to Kharkiv, Russians massively targeted Dnipro with drones at night. After a series of explosions, fires broke out in a number of areas across the city pic.twitter.com/CZEAyklWR2 — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) April 29, 2025

وأصيب 14 شخصا أيضا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، فيما أظهر أكثر من 30 شخصا “تفاعلات إجهادية حادة”، بحسب حاكم الإقليم أوليغ سينيغوبوف.

وكان رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف تحدث في تصريحات سابقة عن إصابة 39 شخصا بعد الإبلاغ عن 16 غارة على المدينة القريبة من الحدود الروسية.

وعلى الجانب الروسي من الحدود، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك (غرب) ألكسندر خينشتاين عبر تطبيق تلغرام سقوط ثلاثة جرحى في “ضربات بطائرات مسيّرة في ضواحي رايلسك”، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

(أ ف ب)