السلطات الأوكرانية: قتيل وعدد من الجرحى بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف- (فيديو)

كييف: قُتل شخص وأصيب اثنا عشر آخرون على الأقلّ في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينتي دنيبرو (وسط شرق) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وشُنت هذه الهجمات في وقت تسعى واشنطن لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مع تحذيرها من أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في تحديد مصير جهود السلام.

وقالت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا “ليلة أخرى من الرعب الروسي في أوكرانيا. مجددا، هاجمت مسيّرات معادية مباني سكنية عادية”.

Another night of Russian terror in Ukraine. Once again, enemy drones attacked ordinary residential buildings. In Kharkiv, dozens are injured, including children and a pregnant woman. In Dnipro, one person is dead. My condolences to the families and loved ones. As long as the…

— Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) April 30, 2025