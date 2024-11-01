سياسة | دولي | أوروبا

السلطات الإسبانية ترفع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 205 أشخاص- (صور)

1 - نوفمبر - 2024

 إسبانيا: رفعت السلطات الإسبانية حصيلة قتلى الفيضانات في البلاد إلى 205 أشخاص على الأقل.

وما زالت الكثير من الشوارع مغلقة بسبب تراكم المركبات والحطام، مما أدى في بعض الحالات إلى محاصرة السكان في منازلهم. وما زالت بعض الأماكن بدون كهرباء ولا مياه جارية ولا اتصالات هاتفية مستقرة.

وأعادت الأضرار الناجمة عن العاصفة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى الأذهان عواقب موجات المد العالية (تسونامي)، حيث تم ترك الناجين يلتقطون أشياءهم المتناثرة، بينما ينعون ذويهم الذين فقدوا في أخطر كارثة طبيعية بإسبانيا في الذاكرة الحية.

وقال إيميليو كوارتيرو، أحد سكان ماساناسا في ضواحي فالنسيا، إن الوضع لا يمكن تصديقه. إنها كارثة ولا يوجد سوى القليل من المساعدة.

(د ب أ)

