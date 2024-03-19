السلطات الإسرائيلية تحلّ خمس شركات فلسطينية

الناصرة – «القدس العربي»: واصلت السلطات الإسرائيلية مسلسل ملاحقاتها لفلسطينيي الداخل بشكل متصاعد منذ تشكيل الائتلاف الذي يضم تحالفا بين أحزاب متطرفة، فأعلنت حلّ أربع شركات، في الوقت الذي حذرت فيه جهات حقوقية عربية في إسرائيل من خطورة مشروع قانون يرمي إلى فصل المدرسين بناء على آرائهم السياسية، وعدّته موجها ضد الفلسطينيين العرب في إسرائيل.

وأمرت المستشارة القانونيّة لحكومة الاحتلال أمس الثلاثاء بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة «الحركة الإسلامية» في إسرائيل، وذلك بزعم «محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة»، وأُعلن عن حلّ الشركات.

وجاء في بيان النيابة الإسرائيلية العامة أنه «وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة العدل طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من مؤسسة النقب للأرض والإنسان، مؤسسة البلاغ للإعلام، جمعية «زهرة الكرمل»- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام»، وذلك بحجة «ارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية المحظورة».

استمرار مسلسل ملاحقة مواطني 48

وكان وزير الأمن أعلن أن الحركة الإسلاميّة «منظمة إرهابية» عام 2015 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ووافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن خبراً نشر قبل نحو شهر، مفاده أن جمعية «إغاثة 48»، و»هي الذراع الاجتماعية للحركة الإسلامية – والتي تعتبر «الموحدة» ذراعها السياسية، قامت بتحويل مبالغ ضخمة إلى جمعية «خير أمة» التابعة لحماس في تركيا. فقد حولت في عام 2021 لوحده، ما يقارب من 400 ألف شيكل لهذه الجمعية، وقد تمت محاكمة رامي حبيب الله أمس بأفعال مماثلة وفق قانون مكافحة الإرهاب، واتهم بالاتصال بعميل أجنبي وجرم التخابر وحظر استغلال الممتلكات الإرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومن المعروف الآن أن الحركة الشقيقة للموحدة قامت بالنشاطات نفسها «.

وفي سياق آخر، طالب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربي في إسرائيل «عدالة» «الجهات المعنيّة بإيقاف سيرورة تشريع قانون فصل معلّمي المدارس» الذي طرحته الحكومة، وذلك «قبل أن يمرّ بالقراءتين الثانية والثالثة».

وذكّر المركز، في بيان أمس الثلاثاء، أنه بعث في 13 شباط/ فبراير 2023، برسالةً إلى كلّ من وزير التربية والتعليم، ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، ينهيهم فيها عن المضي قدمًا في سنّ قانون يمكّن جهات سياسية في الوزارة من اتّخاذ إجراءات عقابية بحقّ معلمّي المدارس تصل إلى فصلهم.

واعتبر أن «هذا القانون يخالف مبدأ فصل السلطات ويمسّ بشكل غير دستوري بحقوق أساسية للمعلمين كالحقّ في العمل والتعبير عن الرأي، إذ أنّه يعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيسة وغير قضائية، كوزير التربية والتعليم ونائبه، بتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه، بالتالي قد يؤدي الأمر الى ملاحقة سياسية واسعة للمعلمين الذين يبدون آراء لا تتماشى مع مواقف الجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم».

ونقل المركز عن المحامية سلام ارشيد قولها: «»ننظر بعين القلق والحذر من هذا القانون الذي ينتهك بشكلٍ صارخ حقوق المعلّمين بالتعبير عن الرأي والعمل. رأينا في تجارب عديدة سابقة من الأشهر الأخيرة توقيف وحتى فصل عمّال من أماكن عملهم لإبدائهم أراء سياسية مشروعة والتي تقع حتمًا في خانة حرية التعبير عن الرأي، كإبداء رأيهم بضرورة وقف الحرب أو انتقادهم لسياسات الحكومة، وذلك تحت ذريعة «التماهي والدعم للإرهاب»، مما يوضح خطورة منح الصلاحية لجهات سياسية بفصل المعلمين على خلفية أقوالهم وبالاستناد إلى مصطلحات مبهمة».

واضافت «لا يمكن أن نرى في عملية تشريع هذا القانون سوى محاولة لتوسيع دائرة الملاحقة السياسية والترهيب العامّ لفئات اجتماعية كاملة تحت غطاء قانوني».