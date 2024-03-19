السلطات الإسرائيلية تحل 4 شركات فلسطينية.. ومشروع قانون لترهيب المعلمين

الناصرة- “القدس العربي”:

تواصل السلطات الإسرائيلية مسلسل ملاحقاتها لفلسطينيي الداخل بشكل متصاعد منذ تشكيل هذا الائتلاف الغيبي المتطرف وخاصة بعد السابع من أكتوبر، فقد أمرت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال بتصفية أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية، وذلك “من أجل محاربة الإرهاب” بالوسائل الاقتصادية أيضًا.

وجاء في بيان النيابة الإسرائيلية العامة أنه وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة، قدمت سلطة التنظيمات في وزارة العدل طلبات إصدار أوامر حل الشركات إلى المحاكم المركزية المختصة لكل من مؤسسة النقب للأرض والإنسان، مؤسسة البلاغ للإعلام، جمعية “زهرة الكرمل”- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام/ وذلك بحجة ارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلامية “منظمة إرهابية” عام 2015 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحل الشركات.

مركز “عدالة” يطالب بإيقاف سيرورة تشريع قانون فصل معلمي المدارس

في سياق متصل أبرق مركز “عدالة”، من مقر إقامته في حيفا داخل أراضي 48 في الثالث عشر من شباط\فبراير 2023، رسالةً إلى كل من وزير التربية والتعليم، مكتب المستشارة القضائية للحكومة، المستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، ينهيهم فيها عن المضي قدمًا في سن قانون يمكن جهات سياسية في الوزارة من اتخاذ إجراءات عقابية بحق معلمي المدارس تصل إلى فصلهم؛ وذلك بناءً على تقديراتهم بأنهم قاموا بإبداء تماه مع “منظمة إرهابية” أو “عمل إرهابي”، كما تم تعريفهم ضمن قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي، أو بإبداء الدعم لهم.

جاء في الرسالة أن هذا القانون يخالف مبدأ فصل السلطات ويمس بشكل غير دستوري بحقوق أساسية للمعلمين كالحق في العمل والتعبير عن الرأي، إذ إنه يعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيسة وغير قضائية، كوزير التربية والتعليم ونائبه، بتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه، بالتالي قد يؤدي الأمر الى ملاحقة سياسية واسعة للمعلمين الذين يبدون آراء لا تتماشى مع مواقف الجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم.

بالإضافة لكونه يعطي صلاحية مطلقة لوزارة التعليم بفصل معلمين بحجة “دعم الإرهاب” بدون رقيب، فالقانون يستعمل نفس المصطلحات الفضفاضة والمبهمة المأخوذة من قانون مكافحة الإرهاب والتي قد تنطبق على نطاق واسع من الأقوال والتعبيرات السياسية.

ويضيف مركز “عدالة” محذرا: “بذلك يوصم المعلم بتهمة “دعم الإرهاب” ويحرم من مزاولة مهنته، بما أن الوزارة تحظى باحتكار على توظيف الأفراد في جهاز التعليم”. وجاء أيضًا في الرسالة أن هذا القانون من المتوقع أن يؤدي إلى سيادة جو عام من الخوف والردع عن التعبير عن الرأي بين جمهور المعلمين، إذ إنه من المستحيل معرفة أي تعابير قد تُعرف من قبل وزير التعليم ونائبه كتعبير عن “دعم للإرهاب” أو دعم “منظمة إرهابية” وبذلك فإن المس في الحق في التعبير عن الرأي قد يكون واسعا بين موظفي جهاز التعليم العربي.

بالإضافة لذلك، يؤكد “عدالة” أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي إذ ينطوي على إمكانية سحب التمويل بشكل كامل من المدارس فقط على خلفية وجود انتهاك للقانون من قبل أحد معلمي المدرسة؛ وينطوي على ترهيب الموظفين والعاملين.

وفي هذا السياق، قال الوزراء الذين يحاولون دفع سن القانون قدمًا بشكل واضح إنه يستهدف مدارس الشطر الشرقي من القدس المحتلة بالتحديد؛ وهذا يشكل جزءا من الهجمة السياسية على مدارس القدس العربية، واستقلالية التعليم بها وعلى تعليم المنهاج الفلسطيني والهوية الفلسطينية.