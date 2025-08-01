السلطات الإسرائيلية تفرج عن المستوطن المتهم بقتل الناشط الفلسطيني عودة الهذالين

تل أبيب: قضت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة، بالإفراج عن مستوطن إسرائيلي متهم بقتل ناشط فلسطيني بارز خلال مواجهة جرى توثيقها بالفيديو في الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر في التسجيل المصور الذي التقطه شاهد فلسطيني، المستوطن “ينون ليفي، وهو يلوح بمسدس ويشتبك مع مجموعة من الفلسطينيين العزل، وشوهد وهو يطلق رصاصتين دون أن يظهر الفيديو مكان إصابتهما.

وأكد شهود أن إحدى الرصاصات قتلت “عودة الهذالين”31/ عاما/وهو مدرس لغة إنجليزية وأب لثلاثة أطفال ، الذي ساهم بإنتاج الفيلم الفائز بجائزة أوسكار ” لا أرض أخرى” ، والذي كان يقف بعيدا عن موقع الاشتباك.

ووقعت المواجهة يوم الاثنين الماضي في قرية ” أم الخير” بالضفة الغربية، وهي المنطقة التي ظهرت في فيلم “لا أرض أخرى” الوثائقي الحائز على جائزة أوسكار الذي يعرض عنف المستوطنين والحياة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحتفظ بجثمان الهذالين، مشترطا تسليمه للعائلة فقط إذا وافقت على دفنه في “مدينة قريبة” بحجة “منع الاضطرابات العامة”.

وفي قرارها، كتبت القاضية هافي توكر، أنه “لا خلاف” على أن ليفي أطلق النار في القرية ذلك اليوم، إلا أنها ذكرت أنه ربما كان يتصرف بدافع الدفاع عن النفس، وأن المحكمة لم تستطع إثبات أن طلقاته هي التي قتلت الهذالين

وقالت القاضية إن ليفي لا يشكل خطرا يبرر استمرار إقامته الجبرية، لكنها منعته من التواصل مع سكان القرية لمدة شهر.

(أ ب)