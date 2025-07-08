سياسة | عربي | فلسطين

سلطات الاحتلال تهدم مبنى فلسطينيا يضم 8 شقق و15 محلا في القدس

منذ 6 دقائق

حجم الخط
0

القدس: هدمت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مبنى فلسطينيا مكونا من 8 شقق و15 محلا، في بلدة عناتا بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن “قوة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ترافقها عدة جرافات، اقتحمت ضاحية السلام في بلدة عناتا، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء، تضم 15 محلا تجاريا، وحوالي 8 شقق سكنية”.

وأوضحت المحافظة أن “سلطات الاحتلال أصدرت قبل أكثر من عام قرارا بمنع استكمال العمل في البناية، التي تعود ملكيتها للمواطنين محمد حمزة غيث، وياسين إبراهيم أبو شمسية”.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة إن القوات الإسرائيلية هدمت 3 طوابق من المبنى وجعلت البقية غير صالحة للاستخدام.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال نكلت بالسكان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام التي استمرت عدة ساعات”.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي قالت محافظة القدس إن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي هدمتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 623 منزلا ومنشأة.

(الأناضول

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

في يونيو.. 25 اقتحاما إسرائيليا للأقصى و89 منعاً للأذان بالمسجد الإبراهيمي
3 - يوليو - 2025
قوات الاحتلال تقتل طفلا وسيدة في الضفة والقدس وتواصل هجماتها الانتقامية- (فيديو)
25 - يونيو - 2025
إسرائيل تدمر أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في القدس منذ بدء حرب غزة
25 - يونيو - 2025
بعد إغلاق لمدة 12 يوما.. إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس
25 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية