سلطات الاحتلال تهدم مبنى فلسطينيا يضم 8 شقق و15 محلا في القدس

القدس: هدمت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، مبنى فلسطينيا مكونا من 8 شقق و15 محلا، في بلدة عناتا بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن “قوة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ترافقها عدة جرافات، اقتحمت ضاحية السلام في بلدة عناتا، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء، تضم 15 محلا تجاريا، وحوالي 8 شقق سكنية”.

وأوضحت المحافظة أن “سلطات الاحتلال أصدرت قبل أكثر من عام قرارا بمنع استكمال العمل في البناية، التي تعود ملكيتها للمواطنين محمد حمزة غيث، وياسين إبراهيم أبو شمسية”.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة إن القوات الإسرائيلية هدمت 3 طوابق من المبنى وجعلت البقية غير صالحة للاستخدام.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال نكلت بالسكان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام التي استمرت عدة ساعات”.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي قالت محافظة القدس إن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي هدمتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 623 منزلا ومنشأة.

(الأناضول