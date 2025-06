الشرطة التركية تعتقل رئيس بلدية إسطنبول في “تحقيق فساد”- (فيديو)

إسطنبول: اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تزعّم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات ومساعدة منظمة إرهابية، بحسب قناة “سي.إن.إن ترك”.

وأظهر بث مباشر للقناة وجود العشرات من قوات الأمن أمام منزل إمام أوغلو. وذكرت القناة أن قوات الشرطة تفتش منزله في إطار التحقيق.

وكان موقع “صباح” الإخباري ذكر، في وقت سابق اليوم، أن السلطات التركية أمرت باعتقال إمام أوغلو و100 آخرين في إطار تحقيق الفساد.

وقال إمام أوغلو، على موقع إكس، إن مئات من رجال الشرطة موجودون أمام منزله، مؤكداً أنه لن يستسلم، وسيواصل صموده في وجه الضغوط.

وأعلن مراد أونجون، المستشار الصحافي لإمام أوغلو، في منشور على موقع إكس، أن إمام أوغلو محتجز دون إبداء أسباب.

والثلاثاء، قالت جامعة إسطنبول إنها ألغت شهادة أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة، قبل أيام من اتخاذها قراراً باختياره مرشحاً عنها للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ولا يستطيع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية.

وقال إمام أوغلو إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية وإنه سيطعن عليه قضائياً.

وأضاف: “سنذهب بهذا القرار غير الشرعي إلى القضاء وسنطعن عليه… ليس لدي ثقة في صدور أحكام عادلة”، مستشهداً بالضغوط السياسية على القضاء.

Istanbul University has made a legally baseless decision to annul my diploma, an act beyond its authority and a troubling sign of political interference in academia.

Universities are sacred spaces where young minds shape the future. They must remain independent, free from…

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 18, 2025