السلطات التونسية تؤكد القبض على جميع الفارّين من السجن

تونس- “القدس العربي”: أَكَّدَت السلطات التونسية أنها تمكّنت من القبض على جميع الفارّين من سجن المرناقية، المتورطين في ارتكاب جرائم اغتيال عدد من السياسيين وقوات الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، الثلاثاء، إن “تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني، تمكّنت، الساعة الخامسة صباح اليوم، من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارّين مؤخراً من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين (قرب العاصمة) وهم أحياء”.

وأشارت أيضاً إلى تمكّن عنصري أمن، قبل يومين، من “القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن”.

وكانت صفحات اجتماعية تداولت فيديوهات وصوراً للقبض على الملقب بـ “الصومالي”، والمتورط في اغتيال الزعيمين السياسيين شكري بلعيد محمد البراهمي، في حي التضامن الشعبي قرب العاصمة.