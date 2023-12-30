السلطات التونسية تعلن القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”

تونس: أعلنت السلطات التونسية، السبت، القبض على 3 “تكفيريين مطلوبين للعدالة” في 3 مناطق من البلاد، بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي“.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)، في بيان، إن “دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بباجة وسليانة (شمال غرب) وتونس العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص مفتش عنهم (مطلوبين) لوحدات أمنية وهياكل قضائية”.

وذكر بيان الدرك أن المقبوض عليهم “ينتمون إلى تنظيم إرهابي (من دون تسميته)”، وصادرة في شأنهم أحكام سجن تراوح بين خمس وسبع سنوات.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت السلطات التونسية عمليات تعقب عناصر منتمية إلى تنظيمات إرهابية، وخاصة “داعش”، وقبضت على عدد منهم.

وقبل أيام، أعلنت السلطات القبض على 19 “تكفيريا” بينهم 4 نساء، مطلوبين للعدالة.

وتشهد تونس من حين إلى آخر، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا “إرهابية” أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، حيث ألقي باللائمة فيها على “أنصار الشريعة” التابع لتنظيم “القاعدة” و”جند الخلافة” التابع لـ”داعش”.

(الأناضول)