تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي بعد التحقيق معه

تونس- “القدس العربي”: قال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء، إن النيابة قررت إطلاق سراح الجبالي بعد التحقيق معه من قبل الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى فبراير/شباط 2013.

وأضاف الجماعي “تم استنطاق الجبالي لمدة 7 ساعات في قضية ذات خلفية اقتصادية وسياسية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات خلال فترة ترؤسه للحكومة”.

وتابع الجماعي أن “القطب القضائي والمالي ( مجمع قضائي يختص بقضايا الفساد المالي) أمر باستجواب الجبالي بصفته متهما، وقررت الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث”.

وحتى الساعة (21:20 ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري حول إطلاق سراح الجبالي.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أكد عبد الناصر المهري، محامي الأمين العام السابق لحركة النهضة، حمّادي الجبالي، قيام قوات الأمن التونسية، صباح الثلاثاء، باعتقال موكله عقب مداهمة منزله في ولاية سوسة، مشيرا إلى أن سبب الإيقاف غير معلوم إلى حد الآن.

وكتب رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة: “اعتقال الأستاذ حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق بعد مداهمة بيته من طرف قوات البوليس، نذكّر الجميع، وعلى رأسهم النهضويين، بأن معركتكم الرئيسية هي مع سلطات القمع الانقلابية. لا تشغلوا أنفسكم بالمناكفات الصغيرة، ولا معارضة المعارضة، بل البطولة في الثبات على الموقف وعدم إعطاء شرعية للانقلاب ومقاومته بقدر الجهد والطاقة، ولو بالكلمة الطيبة وبسط الجناح لكل من يقف في وجه هذا الانقلاب الغادر الذي دمر الحرث والنسل وفي طريقه إلى تقويض أسس الدولة”.

وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي، إن “قوات أمن تونسية بزي مدني، داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.غ) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه”.

وأضافت أن “قوات الأمن اقتادت الجبالي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس”.

وأشارت إلى أن الجبالي “يمر بظروف صحية حرجة، خاصة وأنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب”.

وحمّلت الطرابلسي السلطات “المسؤولية عن صحة الجبالي”، مشيرة إلى أنها “أخبرت قوات الأمن بالأمراض التي يعانيها، ورغم ذلك تم اعتقاله”.

وفي 12 مايو/ أيار 2022، أوقفت وزارة الداخلية الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة”، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.

(وكالات)