السلطات الجزائرية تحجز 5 كيلوغرامات من الكوكايين قادمة من إسبانيا

الجزائر- “القدس العربي”:

قالت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران غرب الجزائر، إنها تمكنت بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تتاجر في المخدرات الصلبة، مع حجز أزيد من 5 كيلوغرام من الكوكايين، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وذكر بيان لمصالح الشرطة، أن التحريات بدأت إثر ورود معلومات مفادها وجود شخصين ينحدران من إحدى المناطق الحدودية مع المغرب، تتراوح أعمارهما بين (45 و50 سنة)، يحضران لإدخال كمية من المخدرات الصلبة على متن مركبة، عبر ميناء وهران انطلاقا من إسبانيا. وبعد رصد تحركات هذه المركبة، بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، تم تفتيشها من قبل مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية وهران، التي ضبطت 5 كلغ و794 غراما من الكوكايين ومبلغا ماليا قدره 200 مليون سنتيم (نحو 15 ألف دولار).

ووفق المصدر نفسه، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن جناية استيراد وحيازة ونقل وتخزين وتسليم المخدرات الصلبة كوكايين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال وسائل نقل ذات محرك مع تهريب مواد محظورة مضرة بالصحة العامة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتعد الموانئ الإسبانية أكبر مصدر للمخدرات الصلبة التي تصل إلى الجزائر. وفي أيار/مايو الماضي، تجنبت الجزائر كارثة حقيقية، بعد اعتراض حاوية معبأة بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين كانت متوجهة إلى ميناء وهران غرب البلاد انطلاقا من ميناء ألجزيراس في إسبانيا، في تكرار لسيناريو 2018 حين تم اكتشاف شحنة 7 قناطير من الكوكايين والتي تسببت حينها في ضجة كبرى أدت إلى إقالة مسؤولين كبار في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتمثل موانئ إسبانيا محطات عبور رئيسية للسفن القادمة من أمريكا الجنوبية قبل مواصلة السلع المصدرة رحلتها إلى بلدان المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط عموما، وهو ما يجعل هذا البلد حلقة مهمة في تعقب تجارة الكوكايين الدولية.