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السلطات السورية تعتقل طلال ناجي الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية- القيادة العامة”

منذ 34 دقيقة

طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة

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لندن- “القدس العربي”: اعتقلت السلطات السورية، اليوم، طلال ناجي، الأمين العام لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”، حسب ما ذَكَرَ عضوٌ في اللجنة المركزي للمنظمة الفلسطينية الموالية للنظام السوري السابق.

وكتب عبد الهادي النشاش، عضو اللجنة المركزية للجبهة، على صفحته في فيسبوك: “السلطات السورية تعتقل الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة“.

يذكر أن “الجبهة الشعبية- القيادة العامة” من أبرز المنظمات الفلسطينية الموالية لنظام بشار الأسد، وقد شكّلت رأس حربة في حصار وضرب المخيمات الفلسطينية في سوريا، وخصوصاً مخيم اليرموك، أثناء الثورة السورية التي اندلعت في آذار مارس العام 2011.

وانتخب ناجي أميناً عاماً للجبهة إثر وفاة زعيمها أحمد جبريل في العام 2021.

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