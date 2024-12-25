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السلطات السورية تعلن إحراق نحو مليون حبة كبتاغون- (فيديو)

25 - ديسمبر - 2024

يتفقد مقاتل سوري معارض معملًا للكبتاغون، في فيلا في الديماس. 22 ديسمبر 2024. ا ف ب

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دمشق: أحرقت السلطات الجديدة في سوريا كميات كبيرة من المخدّرات، منها نحو مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام: “قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق، وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة”، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على “ما يقارب، أو يفوق، المليون حبّة… قمنا بحرقها على الفور”.

وأفاد مصوّر فرانس برس بأنّ عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول، ونحو خمسين كيساً صغيراً تحتوي على حبوب كبتاغون وردية اللون.

(أ ف ب)

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